Эксперт рассказал, почему опасные и устаревшие УАЗ-452 пользуются спросом у российских водителей

Автоэксперт Хайцеэр призвал убрать "Буханки" с российских дорог

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Стоимость внедорожника УАЗ-452, называемого в народе "Буханкой", не соответствует потребительским качествам и низкой надежности машины, но водители до сих пор покупают его из-за отсутствия альтернативы в этом сегменте, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Фото: wikimedia.org by Georg Pik, PDM

Эксперт пояснил, что решение приобрести эту модель УАЗа чаще всего обусловлено дороговизной других внедорожников, которые обычно поставляются из недружественных стран.

"На мой взгляд УАЗы не соответствуют своей стоимости", — подчеркнул он.

По словам вице-президента НАС, "Буханка" не отвечает современным нормам безопасности, стандартам по управляемости и динамике.

"Этот автомобиль несовместим с настоящим временем и безопасностью", — констатировал Хайцеэр.

Специалист добавил, что УАЗ СГР допустимо использовать как хозяйственный транспорт, но они не должны передвигаться по российским дорогам.