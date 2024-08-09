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Эксперт рассказал, почему опасные и устаревшие УАЗ-452 пользуются спросом у российских водителей

Автоэксперт Хайцеэр призвал убрать "Буханки" с российских дорог
1:51
Авто

Стоимость внедорожника УАЗ-452, называемого в народе "Буханкой", не соответствует потребительским качествам и низкой надежности машины, но водители до сих пор покупают его из-за отсутствия альтернативы в этом сегменте, рассказал "Газете.Ru" вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

Автоэксперт Хайцеэр призвал убрать "Буханки" с российских дорог
Фото: wikimedia.org by Georg Pik, PDM

Эксперт пояснил, что решение приобрести эту модель УАЗа чаще всего обусловлено дороговизной других внедорожников, которые обычно поставляются из недружественных стран.

"На мой взгляд УАЗы не соответствуют своей стоимости", — подчеркнул он.

По словам вице-президента НАС, "Буханка" не отвечает современным нормам безопасности, стандартам по управляемости и динамике.

"Этот автомобиль несовместим с настоящим временем и безопасностью", — констатировал Хайцеэр.

Специалист добавил, что УАЗ СГР допустимо использовать как хозяйственный транспорт, но они не должны передвигаться по российским дорогам.

УАЗ СГР ("Старый грузовой ряд". В просторечии — "Буханка", "Таблетка", "головастик" — семейство советских и российских полноприводных микроавтобусов, малотоннажных грузопассажирских автомобилей повышенной проходимости, прежде всего военного предназначения, производящихся на Ульяновском автомобильном заводе. Модель представляет собой модернизированный и рестайлинговый кузов УАЗ-450, производившийся с 1958 года. Вынужденно заняло собой место модели УАЗ-3165 в 1990–2000 гг., по причине непоявления последней. Серийный выпуск УАЗ-452 начат в 1965 году.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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