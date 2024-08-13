Зачем доводить машину до предела? Секреты, которые изменят всё

Важность высоких оборотов: как это может способствовать здоровью вашего двигателя

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Большинство автовладельцев придерживается мнения, что к машине нужно относиться с особой осторожностью. В случае превышения оборотов они часто испытывают беспокойство из-за громкого звука мотора, что стимулирует их сразу же переключить передачу. Тем не менее иногда полезно допустить, чтобы стрелка тахометра достигла красной зоны. Руководитель автосервиса объяснил, почему умеренные нагрузки могут принести пользу двигателю.

Фото: wikipedia by X-Ray91270, PDM

Работая на низких оборотах, двигатель может страдать от недостатка масла, поскольку во многих современных автомобилях насосы не обеспечивают адекватное давление в системе при оборотах ниже 1500. Это ведет к ускоренному износу коленчатого вала и других компонентов двигателя.

Кроме того, в двигателе регулярно скапливаются отложения и нагар от масла, ухудшающие его функционирование и снижающие мощность. Рекомендуется еженедельно выезжать на трассу и нагружать двигатель до красной зоны, что способствует удалению этих отложений и повышает динамику при обгонах, а также способствует восстановлению работы турбины.

Эксперт подчеркнул, что такие поездки благоприятно влияют на пуск двигателя в холодную погоду и стабилизируют обороты. Таким образом, небольшой стресс для двигателя не только не вреден, но и способствует повышению его производительности и увеличению ресурса.