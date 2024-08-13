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Не дайте себя обмануть: узнайте, что на самом деле происходит при замене масла

Как избежать обмана при замене масла: советы экспертов
1:40
Авто

Наиболее распространенной причиной визита автовладельцев в сервисные центры является регулярная замена масла. Пропуск этой процедуры может привести к серьезным повреждениям двигателя. Однако эксперты выявили, что сотрудники некоторых СТО могут использовать недобросовестные методы, вводя клиентов в заблуждение относительно выполненной работы, что важно знать и контролировать.

Как избежать обмана при замене масла: советы экспертов
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Один из распространенных приемов — это косметическое обновление, при котором механики могут не менять масло полностью, а лишь протереть фильтр и нанести свежее масло на горловину, создавая видимость замены. Проверить действительно ли было произведено обновление, можно, осмотрев масло на щупе.

Другой распространенный маневр — завышение объема залитого масла. Например, если для двигателя необходимо 4,25 литра масла, механики могут заявить, что использовали пять литров и взять с клиента оплату за дополнительный объем, прихватив излишки для себя. Также, некоторые механики для ускорения процесса могут слить отработанное масло через горловину, используя шланг, что оставляет часть старого масла в системе, и это может привести к повреждению двигателя.

Ещё одна распространенная проблема — замена масла на некачественный продукт. Клиенты, заказывающие премиум масло, на деле могут получить дешевый аналог отечественного производства, приобретенный оптом. Хотя такое масло может не нанести значительного вреда двигателю, автовладелец переплачивает за несоответствующее качество продукта.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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