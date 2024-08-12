Мгновенная кража: как преступники используют вашу машину против вас

Как мошенники используют обыденные предметы для кражи из автомобилей

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Мошенники разрабатывают разнообразные методы, чтобы наживаться за счёт других. Особенно они часто выбирают в качестве цели водителей, преимущественно владельцев автомобилей среднего класса, хотя иногда их цели могут меняться. Представитель дорожной полиции поделился информацией о том, как недавно стали часто красть ценности из автомобилей с помощью обыкновенной пластиковой бутылки.

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Преступники кладут бутылку между колесом и крылом авто, затем ждут, когда водитель сядет в машину и начнёт движение. Когда автомобиль трогается, пластик издает скрипящий звук. Водитель, не выключая двигатель, останавливается и выходит из машины, чтобы проверить источник шума.

В этот момент, пока машина остаётся открытой, мошенники могут с лёгкостью проникнуть в неё с другой стороны и похитить ценные вещи, включая смартфоны, документы и другие важные предметы. Эти документы могут использоваться для совершения незаконных операций на имя владельца.

Эксперт советует водителям в таких случаях не спешить выходить из автомобиля, сначала следует заглушить двигатель и закрыть двери, чтобы предотвратить доступ злоумышленников. Только после этого следует проверять и удалять любой посторонний предмет у колеса.