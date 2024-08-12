Открутить или откачать? Секретный трюк сервисных центров, о котором вы не знали

Замена масла в двигателе: какие методы предпочитают современные сервисные центры

1:15 Your browser does not support the audio element. Авто

За последние годы методы замены масла в двигателях внутреннего сгорания претерпели изменения. Во многих сервисных центрах стали предпочитать откачку масла через отверстие масляного щупа вместо традиционного метода с откручиванием сливной пробки поддона картера.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Эксперты утверждают, что значимой разницы между этими методами нет, и выбор должен опираться на конструктивные характеристики каждого конкретного автомобиля. Например, в некоторых моделях сливная пробка расположена боком, что оставляет около 1-1,5 сантиметров неслитой смазки. В других моделях в поддоне присутствует пеногаситель, который мешает полному извлечению масла через отверстие масляного щупа, поскольку маслозаборная трубка не достигает самого дна.

Есть автомобили, у которых сливная пробка находится непосредственно на дне масляного поддона, обеспечивая тем самым полный слив отработанного масла. Поэтому для определения наиболее эффективного метода замены масла важно знать технические детали конструкции картера двигателя вашего автомобиля, чтобы выбрать наилучший способ удаления отработанного масла.