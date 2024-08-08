"Не едет и чихает": эксперты назвали признаки износа автомобильного катализатора

Fit Service: износ катализатора может привести к поломке двигателя

1:27 Your browser does not support the audio element. Авто

Перебои в работе двигателя и невозможность завести машину сигнализируют о выходе из строя автомобильного катализатора, рассказал "Газете.Ru" технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв.

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"Понять, что катализатор требует замены, несложно — резко снижается эффективность мотора. Водитель давит педаль газа "в пол", но автомобиль не едет, начинает "чихать" и неравномерно работать, все из-за того, что отработанным выхлопным газам некуда деваться", — пояснил он.

По словам Пономарёва, при этом нарушается процесс смесеобразования. Иногда, если катализатор окончательно вышел из строя, мотор может вообще не запуститься.

Эксперт подчеркнул, что у катализатор есть конечный ресурс. На срок его службы во много влияет качество топлива, добавил Пономарёв. Он отметил, что если в бензине присутствуют несгораемые примеси вроде смолы, серы и присадок, они попадают в выхлопную систему и остаются в катализаторе, снижая его пропускную способность.

Также на ресурс катализатора влияет состояние двигателя, отметил специалист. Так, если автомобиль расходует слишком много масла, оно будет попадать в камеру сгорания, а потом — в выхлопную систему. Это чревато закупориванием каналов катализатора и его оплавлением, подытожил Пономарёв.