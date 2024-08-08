Стали известны результаты опроса о владении автомобилями среди россиян

Проведено исследование предпочтений россиян в выборе автомобилей

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Согласно проведенному исследованию финансового маркетплейса "Сравни" и каршерингового сервиса "Делимобиль", 21% россиян владеют отечественным автомобилем, 36% предпочитают европейские или американские марки, а 17% выбрали китайские или корейские машины. Кроме того, у четверти исследуемых автомобиля вообще нет — кому-то он вообще не нужен, у кого-то покупка откладывается из-за финансовых проблем.

Фото: commons.wikimedia.org by Joe MiGo, PDM

Исследование также показало, что 63% респондентов используют машину ежедневно, 13% — от трех до пяти раз в неделю, 7% — два-три раза в неделю, а каждый шестой — несколько раз в месяц.

Также стало известно, что на китайском рынке представили будущую Volga R40.