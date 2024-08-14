Откройте для себя идеальную скорость для дальних поездок и забудьте о частых заправках

Эксперты дали советы по выбору оптимальной скорости движения в путешествии

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Многие водители, отправляясь в автомобильное путешествие, стремятся как можно быстрее добраться до пункта назначения, избегая при этом излишнего расхода топлива. Эксперты издания Quto подчеркивают, что существует средняя скорость потока, которой придерживается большинство автомобилей.

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Превышать эту скорость не рекомендуется, так как экономия времени составит всего 10-15 минут, но расход топлива значительно увеличится, и придется чаще рисковать.

На длинных маршрутах специалисты советуют ехать с такой скоростью, чтобы минимизировать торможения и разгоны. Рекомендуется как можно дольше держаться правых рядов, а левую полосу использовать исключительно для обгонов.