Откройте для себя идеальную скорость для дальних поездок и забудьте о частых заправках

Многие водители, отправляясь в автомобильное путешествие, стремятся как можно быстрее добраться до пункта назначения, избегая при этом излишнего расхода топлива. Эксперты издания Quto подчеркивают, что существует средняя скорость потока, которой придерживается большинство автомобилей.
Превышать эту скорость не рекомендуется, так как экономия времени составит всего 10-15 минут, но расход топлива значительно увеличится, и придется чаще рисковать.
На длинных маршрутах специалисты советуют ехать с такой скоростью, чтобы минимизировать торможения и разгоны. Рекомендуется как можно дольше держаться правых рядов, а левую полосу использовать исключительно для обгонов.
Запеканка из кабачков с сыром и зеленью — вкусное и полезное блюдо, которое легко приготовить. Вкус у него получается изумительный, а текстура — очень нежная.