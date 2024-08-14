Откройте для себя идеальную скорость для дальних поездок и забудьте о частых заправках

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Эксперты дали советы по выбору оптимальной скорости движения в путешествии
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Авто

Многие водители, отправляясь в автомобильное путешествие, стремятся как можно быстрее добраться до пункта назначения, избегая при этом излишнего расхода топлива. Эксперты издания Quto подчеркивают, что существует средняя скорость потока, которой придерживается большинство автомобилей.

Эксперты дали советы по выбору оптимальной скорости движения в путешествии
Фото: freepik.com by topntp26, PDM

Превышать эту скорость не рекомендуется, так как экономия времени составит всего 10-15 минут, но расход топлива значительно увеличится, и придется чаще рисковать.

На длинных маршрутах специалисты советуют ехать с такой скоростью, чтобы минимизировать торможения и разгоны. Рекомендуется как можно дольше держаться правых рядов, а левую полосу использовать исключительно для обгонов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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