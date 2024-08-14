Опасная привычка: почему парковка с вывернутыми колёсами грозит аварией

Эксперт Балашов перечислил риски парковки с вывернутыми колёсами

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Директор по сервису и запасным частям "Авилон Mercedes-Benz" Алексей Балашов предупредил о рисках парковки автомобиля с вывернутыми колесами.

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По его словам, в таком положении увеличивается нагрузка на рулевой механизм, особенно на рулевые тяги и наконечники. Это со временем может привести к их ускоренному износу, деформации и даже поломке.

Кроме того, возрастает нагрузка на шины, так как неравномерное напряжение в покрышках приводит к их неравномерному износу. Третий риск заключается в увеличении вероятности аварии: при ДТП автомобиль с вывернутыми колесами может начать неконтролируемое движение.

Специалист рекомендовал парковаться с прямыми колесами, чтобы избежать этих проблем.