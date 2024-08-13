Эксперты предупреждают: износ шин может скрывать смертельные опасности

Эксперт Стрельбицкий: износ шин может указывать на серьёзные проблемы в машине

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Износ автомобильных шин может сигнализировать о различных проблемах транспортного средства, начиная от подвески и заканчивая тормозной системой. Об этом рассказал Вадим Стрельбицкий, директор департамента механического ремонта "Авилон Kia".

Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

"Например, износ по краям протектора может свидетельствовать о неправильной регулировке сход-развала, низком давлении в шинах, проблемах с подвеской или рулевым управлением, а также о частой эксплуатации автомобиля с перегрузом. Износ по центру обычно указывает на эксплуатацию автомобиля с повышенным давлением в шинах", — отметил эксперт.

Ступенчатый износ зачастую возникает из-за нарушенной балансировки или неисправных амортизаторов, добавил Стрельбицкий. Преждевременный износ шин может указывать на проблемы с подвеской, амортизаторами, рулевым управлением, тормозной системой или неправильную установку колес. Особенно это касается автомобилей, которые эксплуатируются на высоких скоростях, объяснил эксперт.

При повреждении или отслаивании протектора шин причиной могут быть перегрузки, недостаточное давление в покрышках или агрессивный стиль вождения, предупреждает Стрельбицкий.