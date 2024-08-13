Скрытые угрозы подержанных авто: как распознать опасные машины на вторичном рынке

Названы 5 типов подержанных автомобилей, которые категорически нельзя покупать

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Покупка подержанного автомобиля может стать выгодной сделкой, но также несет в себе множество рисков. Прежде чем совершить такой шаг, крайне важно тщательно изучить историю автомобиля. Портал njcar. ru выделил ключевые индикаторы, которые могут указывать на то, что от данной машины с пробегом лучше отказаться.

Фото: Wikipedia by James086, CC BY-SA 4.0

На вторичном рынке автолюбители ищут надежные и бюджетные варианты, но среди них могут быть автомобили с сомнительной репутацией. Продавцы часто скрывают серьезные проблемы, тщательно маскируя их от потенциальных покупателей.

Однако существуют методы выявления скрытых дефектов и оценки целесообразности покупки такого автомобиля.

На рынке можно встретить не только аварийные машины, но и автомобили, которые интенсивно эксплуатировались за короткий период. Такие машины могут иметь скрученный пробег и скрытые дефекты, которые опытный специалист сможет выявить по состоянию технических узлов и уровню износа кузова и деталей салона.

Особое внимание стоит уделить записям в ПТС. Если среди предыдущих владельцев значится юридическое лицо, владевшее машиной два года или более, это должно вызвать подозрения. Чтобы узнать, какая компания была владельцем, запросите у продавца фото ПТС и проверьте информацию на сайте Федеральной Налоговой Службы.

На вторичном рынке часто встречаются бывшие такси. Эти машины подвергались круглосуточной эксплуатации и часто сменяли водителей. Их эксплуатировали до предела, а затем быстро продавали. Обычно это автомобили простых комплектаций и белого цвета: Kia Optima, Kia K5, Hyundai Sonata, Volkswagen Polo, Hyundai Solaris, Skoda Octavia, Renault Logan, Kia Rio и Ford Focus.

Не менее проблемными могут быть машины из корпоративных автопарков. Обычно их использовали в курьерских службах или как служебный транспорт, и такие автомобили подвергались жесткой эксплуатации. Это приводит к быстрому износу и скрытым проблемам, которые могут проявиться не сразу.

Особого внимания требуют автомобили, которые могли быть подвержены наводнению. На вторичном рынке можно встретить "утопленников" с серьезными проблемами с проводкой и электроникой, от которых сложно избавиться.

Автомобили после ДТП — частое явление на вторичном рынке. Когда кузов машины пострадал, его форма может быть нарушена, что приводит к серьезным проблемам. Такие машины часто продаются наспех, скрывая следы повреждений. Однако опытный специалист с современным оборудованием способен распознать даже незначительные следы кузовного ремонта.