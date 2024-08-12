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Названы 5 факторов, которые приводят к трещинам в двигателе автомобиля

Эксперт Стрельбицкий назвал 5 причин появления трещин в двигателе автомобиля
1:29
Авто

Высокое давление в системе охлаждения автомобиля и, как следствие, перегрев двигателя являются основными причинами появления трещин в двигателе. Об этом сообщил директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий в интервью для "Газета.Ru".

Эксперт Стрельбицкий назвал 5 причин появления трещин в двигателе автомобиля
Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

"Перегрев двигателя вызывает расширение металла блока цилиндров, что может привести к появлению трещин. Проблемы с системой охлаждения, такие как недостаток антифриза, засорение радиатора или неисправный термостат, могут способствовать перегреву", — поясняет эксперт.

Он также отметил, что гигроскопичность антифриза, то есть его способность поглощать влагу, может способствовать образованию трещин в блоке цилиндров. Со временем количество воды в охладителе увеличивается, и при замерзании она расширяется, что приводит к повреждению двигателя.

Чтобы избежать таких проблем, необходимо регулярно проходить техобслуживание и контролировать плотность охлаждающей жидкости, советует Стрельбицкий.

Кроме того, механические повреждения двигателя, такие как последствия ДТП, сильные удары по подвеске на плохих дорогах или попадание инородных предметов, также могут вызвать трещины.

Наконец, использование некачественного топлива и масла может привести к повышенному износу двигателя и, как следствие, к появлению трещин, подытожил Стрельбицкий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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