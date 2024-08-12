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Эксперты раскрыли, стоит ли покупать Jetta в 2024 году: что говорят профессионалы

Автоэксперты рассказали, стоит ли покупать автомобили Jetta в 2024 году
2:12
Авто

В последние несколько лет выбор автомобилей для российских автолюбителей значительно сузился: в основном на рынке представлены отечественные модели Lada и разнообразные китайские марки. Но что делать, если ни российские, ни китайские автомобили не вызывают интереса?

Автоэксперты рассказали, стоит ли покупать автомобили Jetta в 2024 году
Фото: Макар Горшенин / Pravda.ru

Решением может стать новый бренд Jetta. Официальные продажи этих автомобилей уже начались в России. Под маркой Jetta продаются модели Volkswagen, адаптированные для китайского рынка. Уровень локализации в Китае невысок, а качество сборки контролируется немецкими экспертами. Технические характеристики этих автомобилей практически идентичны моделям Volkswagen и Skoda.

На данный момент в России доступны три модели: седан VA3 и кроссоверы VS5 и VS7.

Jetta VA3 представляет собой более бюджетную версию Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Он оснащен атмосферным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 112 лошадиных сил, автоматической трансмиссией и передним приводом. Цена такого автомобиля в России начинается от 1 500 000 рублей.

Компактный кроссовер Jetta VS5 во многом повторяет характеристики VW Taos или Skoda Karoq, но предлагается только с передним приводом по цене от 2,5 млн рублей. Jetta VS7 — аналог VW Tiguan с ценником около 3 млн рублей. На российском рынке этот автомобиль представлен с автоматической трансмиссией и турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 150 лошадиных сил.

Покупка этих автомобилей, по мнению экспертов CarsWeek, имеет смысл. Несмотря на использование менее дорогих материалов, сборка выполнена качественно. Вероятность серьезных поломок двигателя или трансмиссии во время гарантийного срока минимальна. Несмотря на ограниченный набор опций, все основные элементы комфорта и безопасности присутствуют, а текущие цены вполне разумны.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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