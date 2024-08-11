Не забудьте эти вещи перед поездкой на дальние расстояния

Автоэксперт Кадаков посоветовал брать в дальнюю поездку масло, мыло и домкрат

Современные автомобили не требуют специальной подготовки к дальним поездкам. Главное — заранее устранить все возможные неисправности, если они ранее проявлялись, отметил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков в интервью RT.

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"Сегодня ситуация значительно отличается от той, что была 30 или 40 лет назад, когда автомобили требовали тщательной подготовки перед поездкой. Но если вы планируете длительное путешествие, особенно за границу, прежде всего, нужно проверить документы на машину. Также важно вспомнить, как автомобиль вел себя в последнее время. Если наблюдались какие-то проблемы — двигатель работал с перебоями, или где-то слышались стуки — нужно устранить эти неисправности", — рассказал Кадаков.

Эксперт также порекомендовал обязательно проверить аккумулятор, протектор шин и давление в них, настроив его в соответствии с предстоящей нагрузкой.

Кроме того, по словам Кадакова, в дороге в автомобиле должны быть запасное колесо, банка масла на случай непредвиденного снижения уровня, домкрат, пятилитровая бутылка воды и мыло.

"Важно не какое масло вы используете, а чтобы его было достаточно. Временно можно долить любое масло, чтобы добраться до места ремонта", — добавил Максим Кадаков.