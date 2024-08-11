Секреты безопасности: как самостоятельно проверить тормозные колодки и избежать аварий

Эксперт объяснил, в какой ситуации нужно срочно менять тормозные колодки

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Чтобы определить, когда пора менять тормозные колодки, необязательно обращаться в автосервис. Даже новичок может справиться с этой задачей, если знает, на что обратить внимание. Эксперт портала njcar.ru поделился несколькими советами, которые помогут автовладельцам оценить износ колодок без визуального осмотра тормозных механизмов.

Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung, CC BY-SA 3.0

Срок службы тормозных колодок зависит от множества факторов, таких как стиль вождения, наличие неисправностей и условия эксплуатации автомобиля. Например, водители, которые предпочитают резкие старты и интенсивные торможения, вынуждены чаще посещать автосервис по сравнению с теми, кто ездит в городских пробках.

Рекомендуется проверять состояние тормозных колодок, дисков и всей тормозной системы каждые 2000-3000 километров, а не только во время планового технического обслуживания. Игнорирование этого может привести к серьезным последствиям, так как исправность тормозной системы напрямую влияет на управляемость автомобиля и безопасность на дороге.

Для проверки тормозных колодок необязательно ехать к дилеру. Владелец автомобиля может сделать это самостоятельно, даже если не знает, где находятся тормозные механизмы. Во-первых, следует обращать внимание на характерные звуки, которые могут сигнализировать о проблемах с тормозной системой. Если водитель не проверяет состояние колодок, они могут начать издавать неприятный скрип при каждом нажатии на педаль тормоза.

Этот скрип может указывать не только на износ колодок, но и на проблемы в других частях тормозной системы.

Еще одним признаком износа колодок является неожиданная легкость педали тормоза, требующая больших усилий для эффективного торможения. Если тормозной путь увеличился, это явный сигнал о необходимости замены колодок.

Опытные водители следят за пробегом, чтобы вовремя понять, когда нужно заменить передние и задние тормозные колодки. Однако полагаться исключительно на пробег неразумно. Важно учитывать совокупность факторов, включая настойчивый скрип при торможении и аномальную легкость педали тормоза.