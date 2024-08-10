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Ваш автомобиль на грани: почему забитый радиатор может обойтись слишком дорого

Автоэксперт Березин назвал признаки засорённого радиатора и способы его чистки
Авто

Забитый радиатор сильно влияет на работу и эффективность системы охлаждения двигателя автомобиля, что может привести к перегреву. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал руководитель отдела обучения компании "Автоприбор" Артем Березин производящей автокомпоненты.

Автоэксперт Березин назвал признаки засорённого радиатора и способы его чистки
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

"В некоторых автомобилях установлено до пяти радиаторов, расположенных один за другим с промежутком не более 10 мм. Если первый радиатор забивается пылью, грязью, пухом, камнями или насекомыми, это ухудшает работу и теплопередачу всех остальных", — объясняет Березин.

Одним из главных признаков забитого радиатора является частое включение вентилятора, особенно в прохладную погоду, отметил Березин. Для качественной очистки радиаторов необходим их демонтаж и тщательная промывка. Это достаточно дорогостоящая процедура, поэтому лучше проводить её одновременно с заменой антифриза и чисткой системы охлаждения, рекомендует Березин.

Для экономии на чистке радиатора можно воспользоваться неинвазивной мойкой, которую предлагают многие сервисы, отметил эксперт. Такая процедура, как правило, дешевле демонтажа радиатора.

Альтернативой может быть установка защитной сетки в решетку радиатора или бампера, заключил Березин.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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