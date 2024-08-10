Ваш автомобиль на грани: почему забитый радиатор может обойтись слишком дорого

Автоэксперт Березин назвал признаки засорённого радиатора и способы его чистки

Забитый радиатор сильно влияет на работу и эффективность системы охлаждения двигателя автомобиля, что может привести к перегреву. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказал руководитель отдела обучения компании "Автоприбор" Артем Березин производящей автокомпоненты.

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"В некоторых автомобилях установлено до пяти радиаторов, расположенных один за другим с промежутком не более 10 мм. Если первый радиатор забивается пылью, грязью, пухом, камнями или насекомыми, это ухудшает работу и теплопередачу всех остальных", — объясняет Березин.

Одним из главных признаков забитого радиатора является частое включение вентилятора, особенно в прохладную погоду, отметил Березин. Для качественной очистки радиаторов необходим их демонтаж и тщательная промывка. Это достаточно дорогостоящая процедура, поэтому лучше проводить её одновременно с заменой антифриза и чисткой системы охлаждения, рекомендует Березин.

Для экономии на чистке радиатора можно воспользоваться неинвазивной мойкой, которую предлагают многие сервисы, отметил эксперт. Такая процедура, как правило, дешевле демонтажа радиатора.

Альтернативой может быть установка защитной сетки в решетку радиатора или бампера, заключил Березин.