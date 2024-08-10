Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какой дом лучше построить: одноэтажный или двухэтажный?
New York Times: ВСУ остановлены в Курской области
Таяние ледников угрожает водным запасам и экосистемам земного шара
Простой рецепт супа с морепродуктами: изысканное удовольствие
Disney раскрыла полное название фильма "Аватар 3"
Очередной теракт сионистов в Газе: была уничтожена школа, погибли больше 100 человек
В Карабахе запустили азербайджанское страхование
Capcom показала 11 минут геймплея Dead Rising Deluxe Remaster
Принцип "лесенки" в накоплениях

Эксперт разоблачает: как автосервисы экономят на вашем масле и вредят двигателю

Эксперт назвал 3 способа обмана водителей на сервисе при замене масла
2:20
Авто

Замена масла — это одна из наиболее распространенных причин, по которой автомобилисты обращаются в автосервисы. Однако даже такая простая процедура может содержать в себе риски и неожиданные нюансы. Например, пропуск планового визита в сервис может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Эксперт назвал 3 способа обмана водителей на сервисе при замене масла
Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Эксперт портала njcar. ru объяснил, как недобросовестные мастера могут вводить владельцев автомобилей в заблуждение и обманывать их.

Один из способов обмана — вместо замены масла мастера могут просто тщательно протереть масляный фильтр и слегка смазать свежим маслом заливную горловину, создавая иллюзию, что масло было заменено.

Еще один распространенный метод манипуляции — завышение объема использованных материалов. Например, если двигатель требует 4,25 литра масла, мастера могут округлить это количество до 5 литров, а остаток масла оставить себе.

Некоторые автосервисы идут еще дальше, заменяя качественное масло на более дешевое. Они могут закупать масло в больших 200-литровых бочках, и владельцы автомобилей могут не заметить подмены. Вместо заказанного импортного бренда может быть залито менее качественное отечественное масло, которое внешне и по вязкости может казаться таким же.

Несмотря на то, что автомобиль будет функционировать без особых проблем, разница в цене между оригинальным и заменителем может быть значительной. Таким образом, владелец думает, что заплатил за премиум-продукт, хотя на самом деле получил дешевый аналог, а разница в цене остается в кармане сервиса.

Еще один изощренный способ обмана — метод откачки масла через отверстие щупа с помощью специального оборудования. Этот метод часто не позволяет полностью удалить старое масло из двигателя, и часть его остается в системе, смешиваясь с новым маслом. Водителю может показаться, что все сделано правильно, но на самом деле такая манипуляция позволяет сервису экономить время и материалы.

Смешивание старого и нового масла может ухудшить его характеристики, что со временем приведет к износу деталей двигателя.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: в Курской области спецназ брать пленных не будет, ликвидация трёх замов Сырского

Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.

"Элитная" 82-я ОМБр ВСУ бежит от Суджи после боёв с группой "Аида" спецназа "Ахмат"
Сладкое наслаждение из русской кухни: рецепт приготовления торта Наполеон
Секреты идеального Наполеона: раскрываем все тонкости приготовления в домашней кухне
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке
Бойня в Курске продолжается, Липецк в огне: главные новости к утру 9 августа
Иран поставит в ВС РФ сотни баллистических ракет Fath-360 Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Как избежать распространённых ошибок при выпекании шарлотки и добиться идеальной консистенции
Эксперт рассказал, почему опасные и устаревшие УАЗ-452 пользуются спросом у российских водителей
Эксперт рассказал, почему опасные и устаревшие УАЗ-452 пользуются спросом у российских водителей
Последние материалы
В Карабахе запустили азербайджанское страхование
Очередной теракт сионистов в Газе: была уничтожена школа, погибли больше 100 человек
Capcom показала 11 минут геймплея Dead Rising Deluxe Remaster
Эксперт назвал 3 способа обмана водителей на сервисе при замене масла
Принцип "лесенки" в накоплениях
Microplastics: микропластик в бутилированной воде вызывает повышение давления
Кинокритики из разных стран выразили своё мнение о фильме "Дэдпул и Росомаха"
Продукты страхования жизни в Сбере стали выгоднее
Российские войска начали операцию по окружению ВСУ в Харьковской области
Как экономить на такси
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.