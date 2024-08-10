Эксперт разоблачает: как автосервисы экономят на вашем масле и вредят двигателю

Эксперт назвал 3 способа обмана водителей на сервисе при замене масла

2:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Замена масла — это одна из наиболее распространенных причин, по которой автомобилисты обращаются в автосервисы. Однако даже такая простая процедура может содержать в себе риски и неожиданные нюансы. Например, пропуск планового визита в сервис может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Фото: sigaus. es by SIGAUS, CC BY-SA 4.0

Эксперт портала njcar. ru объяснил, как недобросовестные мастера могут вводить владельцев автомобилей в заблуждение и обманывать их.

Один из способов обмана — вместо замены масла мастера могут просто тщательно протереть масляный фильтр и слегка смазать свежим маслом заливную горловину, создавая иллюзию, что масло было заменено.

Еще один распространенный метод манипуляции — завышение объема использованных материалов. Например, если двигатель требует 4,25 литра масла, мастера могут округлить это количество до 5 литров, а остаток масла оставить себе.

Некоторые автосервисы идут еще дальше, заменяя качественное масло на более дешевое. Они могут закупать масло в больших 200-литровых бочках, и владельцы автомобилей могут не заметить подмены. Вместо заказанного импортного бренда может быть залито менее качественное отечественное масло, которое внешне и по вязкости может казаться таким же.

Несмотря на то, что автомобиль будет функционировать без особых проблем, разница в цене между оригинальным и заменителем может быть значительной. Таким образом, владелец думает, что заплатил за премиум-продукт, хотя на самом деле получил дешевый аналог, а разница в цене остается в кармане сервиса.

Еще один изощренный способ обмана — метод откачки масла через отверстие щупа с помощью специального оборудования. Этот метод часто не позволяет полностью удалить старое масло из двигателя, и часть его остается в системе, смешиваясь с новым маслом. Водителю может показаться, что все сделано правильно, но на самом деле такая манипуляция позволяет сервису экономить время и материалы.

Смешивание старого и нового масла может ухудшить его характеристики, что со временем приведет к износу деталей двигателя.