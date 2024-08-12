Эти кнопки в вашем авто делают больше, чем вы думаете

Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда после выключения зажигания необходимо закрыть окна. Новички часто повторно включают зажигание для этого.
Как закрыть окна без включения зажигания
Закрыть стекла можно, используя определенную комбинацию на кнопках стеклоподъемников. Чтобы поднять все окна одновременно, достаточно удерживать обе передние кнопки в положении "вверх".
Существуют и другие неочевидные функции, о которых начинающие водители могут не знать. Например, на центральном зеркале заднего вида может быть кнопка для активации ночного режима зеркала.
Исследование Мичиганского университета выявило тревожную тенденцию: более 15 миллионов американцев подвергаются риску госпитализации из-за употребления популярных, но потенциально опасных пищевых добавок.