Эти кнопки в вашем авто делают больше, чем вы думаете

Функции управления окнами, о которых должен знать каждый водитель

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Многие водители сталкиваются с ситуацией, когда после выключения зажигания необходимо закрыть окна. Новички часто повторно включают зажигание для этого.

Фото: unsplash.com by Clay Banks, PDM

Как закрыть окна без включения зажигания

Закрыть стекла можно, используя определенную комбинацию на кнопках стеклоподъемников. Чтобы поднять все окна одновременно, достаточно удерживать обе передние кнопки в положении "вверх".

Существуют и другие неочевидные функции, о которых начинающие водители могут не знать. Например, на центральном зеркале заднего вида может быть кнопка для активации ночного режима зеркала.