Этот цвет автомобиля сэкономит вам кучу времени и денег

Какой цвет автомобиля выбрать для уменьшения обслуживания

1:06 Your browser does not support the audio element. Авто

Цвет автомобиля играет значительную роль в его обслуживании. Он определяет, как часто вам придется посещать автомойки и сервисные станции. Некоторые цвета авто более практичны, так как на них меньше заметны грязь, пыль и царапины.

Фото: Wikipedia by Anonymousfox36, CC BY-SA 4.0

Для занятых людей, которым сложно уделять время уходу за автомобилем, подойдет определенный цвет.

Самый удобный цвет для автомобиля

Не хотите регулярно мыть машину и заниматься косметическим ремонтом? Выберите серый автомобиль, особенно в оттенке "мокрый асфальт". Такой цвет поможет скрыть грязь и не будет выделять мелкие повреждения, такие как царапины или сколы. Обслуживание такой машины потребует минимум времени и усилий.

Также хорошим выбором для занятого водителя может быть серебристый цвет автомобиля. Однако приобретение яркого автомобиля может быть не лучшим решением, если у вас мало свободного времени. Хоть такой автомобиль и кажется привлекательным, за его чистотой придется следить гораздо чаще.