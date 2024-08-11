Почему начинать мойку с пены, а не воды – ваш лучший выбор

Эффективная мойка авто: начинать с пены или воды

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автовладельцы привыкли сначала тщательно ополаскивать свои машины водой, а затем применять моющую пену. Однако владелец мойки объяснил, почему такой метод может нанести вред автомобилю и какие последствия это может иметь. Он также поделился советами о правильном подходе к мойке авто.

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Когда автомобиль сильно загрязнен, например, покрыт слоем грязи, начинать мойку с промывки водой может быть оправданным. Однако в большинстве случаев на машине скапливается лишь пыль и легкая грязь. Применение сильного напора воды сразу же может превратить мелкие частицы грязи в абразив, который повредит лакокрасочное покрытие.

Лучше всего начинать мойку с нанесения активной пены, делая это снизу вверх. Этот метод позволяет пене дольше взаимодействовать с загрязнениями, эффективно и бережно удаляя их. Стекающая вниз пена помогает дополнительно очистить более загрязненные нижние части автомобиля.

Специалисты рекомендуют оставлять активную пену на поверхности на минуту или две, чтобы она максимально эффективно справилась с загрязнениями. Затем автомобиль следует ополаскивать водой, начиная с крыши, чтобы тщательно смыть остатки моющего средства.