Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нужна ли растяжка после тренировки с весом?
Советы, как визуально уменьшить лоб
Опровергнут вред алюминиевой пищевой фольги
Петербургский филиал ВСК застраховал "Ленводхоз"
Типичные ошибки водителей с механическим ручным тормозом
Министерство обороны сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области
Почему Италия — идеальное место для отпуска: искусство, еда и природа
Алкоголь увеличивает риск инфаркта втрое
Питерские ученые тестируют новую систему связи для отдалённых регионов страны

Почему начинать мойку с пены, а не воды – ваш лучший выбор

Эффективная мойка авто: начинать с пены или воды
1:19
Авто

Многие автовладельцы привыкли сначала тщательно ополаскивать свои машины водой, а затем применять моющую пену. Однако владелец мойки объяснил, почему такой метод может нанести вред автомобилю и какие последствия это может иметь. Он также поделился советами о правильном подходе к мойке авто.

Эффективная мойка авто: начинать с пены или воды
Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

Когда автомобиль сильно загрязнен, например, покрыт слоем грязи, начинать мойку с промывки водой может быть оправданным. Однако в большинстве случаев на машине скапливается лишь пыль и легкая грязь. Применение сильного напора воды сразу же может превратить мелкие частицы грязи в абразив, который повредит лакокрасочное покрытие.

Лучше всего начинать мойку с нанесения активной пены, делая это снизу вверх. Этот метод позволяет пене дольше взаимодействовать с загрязнениями, эффективно и бережно удаляя их. Стекающая вниз пена помогает дополнительно очистить более загрязненные нижние части автомобиля.

Специалисты рекомендуют оставлять активную пену на поверхности на минуту или две, чтобы она максимально эффективно справилась с загрязнениями. Затем автомобиль следует ополаскивать водой, начиная с крыши, чтобы тщательно смыть остатки моющего средства.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
О чём нужно помнить перед заморозкой баклажанов на зиму?
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу
AMVET: ВСУ должны были захватывать Крым вместо Суджи Олег Володин Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев
Кредиторы Украины пошли на неожиданный шаг: долг заморожен
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Сводка с фронта: самая мощная атака на Курск, ряд российских Telegram-каналов ради хайпа сеет панику в РФ
Последние материалы
Петербургский филиал ВСК застраховал "Ленводхоз"
Типичные ошибки водителей с механическим ручным тормозом
Министерство обороны сообщило об отражении атак ВСУ в Курской области
Почему Италия — идеальное место для отпуска: искусство, еда и природа
Алкоголь увеличивает риск инфаркта втрое
Питерские ученые тестируют новую систему связи для отдалённых регионов страны
В ремейке 2025 года принц не будет спасать Белоснежку
Эксперт Шестакова рассказала, для чего нужно укреплять мышечный корсет
СК "МАКС" выплатила более 3 млн. за разбитый "КАМАЗ"
Туристы в Анапе страдают от нашествия клопов и тараканов в отелях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.