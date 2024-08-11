Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Туристы в Анапе страдают от нашествия клопов и тараканов в отелях
Выкуренная сигарета спазмирует сосуды на полчаса
Лило и Стич вернутся на большие экраны в полнометражном фильме
Зоолог Тумасян: кормление уток хлебом приводит птиц к болезням и смерти
Зампред ЦБ Заботкин: рост экономики нельзя купить ценой высокой инфляции
Пробег автомобиля: как определить идеальный показатель
Как режим тренировок влияет на организм
Самые смелые породы собак
Возвращение к истокам: почему аудиофилы выбирают аналоговый звук

Как параллельный импорт изменил стоимость Kia Pegas в России

Kia Pegas 2024: обзор стоимости и комплектаций на российском рынке
1:38
Авто

В Россию через параллельный импорт поступают автомобили Kia Pegas 2024 года. Их стоимость немного выросла по сравнению с июнем текущего года, что может стать решающим фактором для покупателей, учитывая возможное дальнейшее увеличение цен.

Kia Pegas 2024: обзор стоимости и комплектаций на российском рынке
Фото: Wikipedia by JamesYoung8167, CC BY-SA 4.0

В июне цена на эти автомобили начиналась от 1,5 миллиона рублей, тогда как сейчас минимальная стоимость увеличилась до 1,667 миллиона рублей. Несмотря на повышение, автомобиль все еще остается в сегменте бюджетных предложений. Один из продавцов в Перми предлагает автомобили в комплектации Elite.

Продавец уточнил, что в стоимость автомобиля включены утилизационный сбор, таможенные платежи, расходы на оформление документов, а также все прочие сопутствующие расходы. Покупателю остается лишь зарегистрировать автомобиль.

Под капотом у Kia Pegas установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 95 лошадиных сил с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. В список оснащения входят четыре подушки безопасности, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, кондиционер, мультифункциональное рулевое колесо, датчик парковки сзади и 14-дюймовые колесные диски. Стоимость автомобилей в наличии выше: в Москве они предлагаются за 1,919 миллиона рублей, а в Казани — за 1,77 миллиона рублей.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Готовим малосольные огурчики: простой рецепт засолки прямо в трёхлитровой банке

Малосольные огурцы — это хрустящая и вкусная закуска, которая всегда актуальна на праздничном столе.

Домашние малосольные огурцы: готовим их прямо в трёхлитровой банке
О чём нужно помнить перед заморозкой баклажанов на зиму?
Семь важных правил заморозки баклажанов на зиму: они получатся вкусными и надолго сохранятся
Сводка с фронта: 450 наёмников из Польши хотят зайти в Курскую область, боевики опять погибли в "заливе Свиней"
Вселенная против вас? Проверьте свою дату рождения на удачу
Взятие Курчатовской АЭС — смысл операции ВСУ в Курской области Дмитрий Плотников Александр III: царь-миротворец предпочитал всё русское Сергей Лебедев Разгонявшие панику в Сети российские блогеры-миллионники должны быть наказаны Любовь Степушова
В ответ на атаку на Курскую область Россия может высадиться на Аляске. Мнение военного эксперта Перенджиева
Как приготовить слоёную яичницу: пошаговый рецепт необычного и аппетитного утреннего блюда
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
Закатываете банки впервые? Прочтите эту инструкцию, чтобы сделать всё правильно
Последние материалы
Kia Pegas 2024: обзор стоимости и комплектаций на российском рынке
Пробег автомобиля: как определить идеальный показатель
Как режим тренировок влияет на организм
Самые смелые породы собак
Возвращение к истокам: почему аудиофилы выбирают аналоговый звук
Румынской гимнастке вернут бронзовую медаль после решения CAS на Играх-2024
Суд обязал "Уральские авиалинии" изменить правила провоза багажа
"Вечная мышь" по подписке: Logitech представила новое предложение
"Работа.ру": электромонтажники в России получают в среднем 103,4 тысячи рублей
Как снизить вред сидячей работы: советы по питанию и движению
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.