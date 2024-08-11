Как параллельный импорт изменил стоимость Kia Pegas в России

Kia Pegas 2024: обзор стоимости и комплектаций на российском рынке

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В Россию через параллельный импорт поступают автомобили Kia Pegas 2024 года. Их стоимость немного выросла по сравнению с июнем текущего года, что может стать решающим фактором для покупателей, учитывая возможное дальнейшее увеличение цен.

Фото: Wikipedia by JamesYoung8167, CC BY-SA 4.0

В июне цена на эти автомобили начиналась от 1,5 миллиона рублей, тогда как сейчас минимальная стоимость увеличилась до 1,667 миллиона рублей. Несмотря на повышение, автомобиль все еще остается в сегменте бюджетных предложений. Один из продавцов в Перми предлагает автомобили в комплектации Elite.

Продавец уточнил, что в стоимость автомобиля включены утилизационный сбор, таможенные платежи, расходы на оформление документов, а также все прочие сопутствующие расходы. Покупателю остается лишь зарегистрировать автомобиль.

Под капотом у Kia Pegas установлен 1,4-литровый двигатель мощностью 95 лошадиных сил с четырехступенчатой автоматической коробкой передач. В список оснащения входят четыре подушки безопасности, мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay, кондиционер, мультифункциональное рулевое колесо, датчик парковки сзади и 14-дюймовые колесные диски. Стоимость автомобилей в наличии выше: в Москве они предлагаются за 1,919 миллиона рублей, а в Казани — за 1,77 миллиона рублей.