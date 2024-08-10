Цены на автомобили Chevrolet Monza модели 2024 года снизились на 135 тысяч рублей по сравнению с прошлым месяцем. Сейчас их можно приобрести по минимальной цене в 1,74 миллиона рублей, в то время как еще в июне стоимость начиналась от 1,875 миллионов рублей. Также было определено, в каких городах предлагают наиболее низкие цены на эту модель, а также какие комплектации доступны.
Продавец из Электростали предложил самую низкую цену, тогда как в крупных городах, например в Москве, седан обойдется дороже — в 1,8 миллиона рублей, что все равно меньше по сравнению с началом лета. Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также доступны более дорогие варианты с турбонаддувом на 1,4 литра, выдающие 163 лошадиные силы.
Этот автомобиль поставляется из Китая и его стоимость оказывается ниже, чем у аналогичных моделей отечественного производства, таких как Lada Vesta с вариатором за 1,886 миллиона рублей и "Москвич 6", который продается по цене от 2,2 миллиона рублей. Это делает Chevrolet Monza привлекательным вариантом для россиян, желающих приобрести бюджетный седан на выгодных условиях.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.