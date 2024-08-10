Почему Chevrolet Monza теперь стоит дешевле, чем Lada и Москвич

Chevrolet Monza становится доступнее: актуальные цены на автомобили

1:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Цены на автомобили Chevrolet Monza модели 2024 года снизились на 135 тысяч рублей по сравнению с прошлым месяцем. Сейчас их можно приобрести по минимальной цене в 1,74 миллиона рублей, в то время как еще в июне стоимость начиналась от 1,875 миллионов рублей. Также было определено, в каких городах предлагают наиболее низкие цены на эту модель, а также какие комплектации доступны.

Фото: wikipediа by User3204, CC BY-SA 4.0

Продавец из Электростали предложил самую низкую цену, тогда как в крупных городах, например в Москве, седан обойдется дороже — в 1,8 миллиона рублей, что все равно меньше по сравнению с началом лета. Под капотом установлен 1,6-литровый двигатель мощностью 113 лошадиных сил с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Также доступны более дорогие варианты с турбонаддувом на 1,4 литра, выдающие 163 лошадиные силы.

Этот автомобиль поставляется из Китая и его стоимость оказывается ниже, чем у аналогичных моделей отечественного производства, таких как Lada Vesta с вариатором за 1,886 миллиона рублей и "Москвич 6", который продается по цене от 2,2 миллиона рублей. Это делает Chevrolet Monza привлекательным вариантом для россиян, желающих приобрести бюджетный седан на выгодных условиях.