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Стали известны новые модели OMODA для России: почему они лучше конкурентов

Ассортимент OMODA в России: подходящие автомобили для каждого водителя
2:11
Авто

Выбор автомобиля — это важное решение, особенно когда речь заходит о быстро развивающемся бренде OMODA. Представитель компании подчеркнул, что ассортимент продукции бренда в России сконструирован так, чтобы максимально соответствовать предпочтениям потребителей. В 2024 году бренд предлагает три ключевые модели, каждая из которых отличается своими уникальными особенностями и преимуществами.

Ассортимент OMODA в России: подходящие автомобили для каждого водителя
Фото: openverse by Autosdeprimera, CC BY 3.0

"Российским покупателям мы предлагаем несколько привлекательных вариантов: фастбэк-кроссовер OMODA C5, городской седан OMODA S5 и его спортивное исполнение OMODA S5 GT", — отмечает директор по маркетингу брендов OMODA & JAECOO, Светлана Гречишкина.

Каждая модель имеет яркий, легко узнаваемый дизайн и оснащена передовыми технологиями. Например, OMODA C5 — это многофункциональный кроссовер, который отлично подходит для семейных поездок и активного досуга. Модель оборудована современными системами безопасности и мультимедийным комплексом, обеспечивающим комфорт и безопасность во время поездок.

OMODA S5 предлагает элегантность и комфорт, что делает эту модель отличным выбором для городских жителей, а OMODA S5 GT с мощным двигателем и динамичным дизайном предназначен для тех, кто стремится к адреналину и спортивности.

Через дилерские центры, онлайн-маркетплейсы или удобное приложение O&J клиенты могут легко приобрести выбранную модель. Светлана Гречишкина подчеркивает, что компания обеспечивает высокий уровень обслуживания, что подтверждается отзывами покупателей.

"Мы всегда находимся в контакте с нашими клиентами и готовы быстро реагировать на все их запросы", — добавляет она.

В заключение, OMODA продолжает соответствовать текущим требованиям рынка и стремится к инновациям. Скоро компания планирует представить на российском рынке новые модели, которые, несомненно, заинтересуют автомобильных энтузиастов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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