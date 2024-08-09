Без прав и номеров: как остановить безумие на электросамокатах

Ответственность водителей электросамокатов: текущее состояние законодательства

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

В последнее время в интернете участились сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с участием водителей электросамокатов. В то же время законодательство еще не предусматривает четких правил для управления этим видом транспорта, что затрудняет привлечение к ответственности в случае ДТП, например, при столкновении с пешеходом.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11, CC BY-SA 4.0

По мнению адвоката организации "Свобода выбора" Сергея Радько применение существующих законов для наказания водителя электросамоката представляет собой сложную задачу, особенно если водитель покидает место происшествия. В таком случае его поиск может оказаться непростым. Радько рекомендует немедленно вызывать на место аварии сотрудников ГАИ и фиксировать все обстоятельства происшествия с помощью фото или видео. Отсутствие номерных знаков на самокатах и возможность их аренды через анонимные аккаунты усугубляют ситуацию.

В настоящее время электросамокаты не классифицируются как определенный тип транспортных средств, и их водителям приходится отвечать за нарушения как иным участникам дорожного движения. Радько подчеркивает, что простое изменение текущего законодательства не решит проблему; необходимо полностью пересмотреть нормы. Для начала следует четко определить категорию, к которой будут относиться электросамокаты, чтобы можно было ввести для них водительские удостоверения.