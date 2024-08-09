Нарушения ПДД, которые могут неожиданно обернуться лишением прав

Когда водителей лишают водительских прав за езду в нетрезвом состоянии, большинство соглашается, что это обоснованное наказание за серьезное нарушение. Но существуют и другие нарушения, влекущие за собой лишение прав, которые могут показаться не столь значимыми. Автоэксперты выделили три примера таких нарушений.
Например, номерной знак может случайно открепиться в дороге, и водитель может и не заметить его отсутствие. Тем не менее, за управление автомобилем без государственных номеров можно получить штраф в размере 5000 рублей и лишение прав на период от одного до трех месяцев.
В ходе дорожных работ могут быть установлены временные желтые знаки, ограничивающие скорость движения. Иногда такие знаки остаются на месте даже после завершения работ, но превышение скорости, указанной на них, может привести к лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев.
Еще одна распространенная ошибка — это выезд на полосу встречного движения при повороте налево. Даже если такое нарушение происходит случайно из-за неправильного выбора угла поворота, оно может стать причиной лишения прав. Полиция часто устанавливает камеры и посты в определенных местах для отслеживания подобных нарушений.
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