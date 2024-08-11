Что такое фриты на лобовом стекле и для чего они нужны? Объясняем все нюансы

Секрет чёрных точек на лобовом стекле: выясняем, зачем они там нужны

2:31 Your browser does not support the audio element. Авто

Если вы внимательно осматривали лобовое стекло своего автомобиля, то наверняка заметили на нём характерные чёрные точки или линии по периметру. Многие водители даже не знают, зачем они нужны.

Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan, PDM

Что это такое?

Эти чёрные элементы на лобовом стекле называются "фритами" или "каемкой". Они представляют собой специальное чёрное покрытие, нанесенное по краям стекла.

Основная функция фритов — визуально отделить зону прозрачного стекла от его края. Таким образом, они создают четкую границу, облегчая водителю восприятие визуальной информации.

Защита от ультрафиолета

Помимо декоративной функции, фриты на лобовом стекле выполняют и важную практическую роль. Дело в том, что чёрное покрытие надежно защищает стекло от воздействия ультрафиолетового излучения.

Под действием УФ-лучей стекло может постепенно терять свою оптическую прозрачность и становиться мутным. Фриты же блокируют это излучение, предотвращая такие негативные последствия.

Повышение прочности

Ещё одно важное назначение чёрной каемки — повышение прочности лобового стекла. Дело в том, что края стекла являются самой уязвимой зоной, поэтому риск появления трещин и сколов наиболее высок именно там.

Благодаря фритам, края стекла становятся более устойчивыми к механическим воздействиям. Это повышает общую прочность и долговечность лобового стекла автомобиля.

Эстетический аспект

Помимо практической пользы, фриты на лобовом стекле выполняют и эстетическую функцию. Они придают автомобилю более законченный и презентабельный внешний вид, обрамляя лобовое стекло.

Черные точки или линии по периметру стекла визуально "закрывают" его края, выделяя центральную прозрачную зону. Это делает внешний вид машины более аккуратным и стильным.

Таким образом, черные фриты на лобовом стекле являются важным элементом, который:

отделяет зону прозрачного стекла;

защищает его от ультрафиолетового излучения;

повышает общую прочность стекла;

улучшает внешний вид автомобиля.

Так что эти чёрные точки и линии на лобовом стекле выполняют сразу несколько важных функций, делая вашу поездку более безопасной и комфортной.