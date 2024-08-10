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Не повреди чужое авто: этот способ позволит безопасно открывать дверцы

Лайфак с резинкой: он поможет не поцарапать чужие авто при открывании двери
2:34
Авто

Ситуация, когда вы случайно задеваете соседнюю машину, открывая дверь своего автомобиля, знакома, наверное, каждому водителю. Это очень неприятно, ведь чужое имущество может быть повреждено, а для виновника происшествия последствия могут быть печальными. Но есть простой и эффективный способ избежать таких ситуаций.

Лайфак с резинкой: он поможет не поцарапать чужие авто при открывании двери
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Осторожность — превыше всего

Первое правило — будьте максимально осторожны, когда открываете дверь, особенно если ваша машина припаркована вплотную к другой. Внимательно осматривайте пространство вокруг, прежде чем открывать дверь.

Обратите внимание на расположение соседних автомобилей, наличие столбов, бордюров или других предметов, которые могут помешать свободному открытию двери. Убедитесь, что рядом нет людей, которых вы можете случайно ударить.

Использование зеркал

Ещё один очень действенный способ — использование наружных зеркал. Просто посмотрите в них перед тем, как открывать дверь. Так вы сможете оценить расстояние до соседних машин и безопасно открыть свою дверь.

Некоторые водители даже специально регулируют зеркала так, чтобы они позволяли видеть пространство рядом с машиной. Это помогает избежать царапин и повреждений.

Лайфхак с резинкой

Существует также простой и доступный лайфхак, который эффективно защищает автомобиль от царапин при открытии двери. Для этого нужно просто приклеить на край двери резиновую полоску или защитную накладку.

Такая резинка или накладка "смягчает" удар и служит своеобразным буфером между вашей дверью и соседней машиной. Даже если вы случайно заденете чужое авто, оно не получит повреждений.

Этот простой и недорогой способ используют многие опытные водители, особенно если им часто приходится парковаться в стесненных условиях.

Будьте внимательны и аккуратны

Следуя этим простым правилам, вы значительно снизите риск случайно поцарапать чужую машину при открывании двери своего автомобиля. Соблюдение элементарной осторожности, использование зеркал и резиновая защита — вот ключ к безопасным парковкам.

Будьте внимательны и вежливы по отношению к другим водителям. Ведь никому не понравится, если его авто случайно пострадает из-за вашей невнимательности. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила — и вы избежите лишних проблем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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