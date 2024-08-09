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Два в одном: зачем опытные водители активируют эту "скрытую" возможность стеклоподъёмников

Секретная функция стеклоподъёмников, о которой знают не все водители

2:07
Авто

Практически в каждом современном автомобиле есть электрические стеклоподъёмники, которые позволяют с комфортом открывать и закрывать окна машины. Но мало кто знает, что для большинства из них существует "скрытая" функция, которую можно активировать, зажимая сразу две кнопки. Давайте разберёмся, что она даёт водителям.

Автоматическое открытие/закрытие стекла

Самая полезная "фишка" стеклоподъёмников — возможность их автоматической работы. Для этого нужно зажать верхнюю или нижнюю кнопку до упора и отпустить — стекло будет двигаться вверх или вниз самостоятельно до конца.

Однако во многих автомобилях для активации этой функции необходимо зажать одновременно две кнопки стеклоподъёмника. Это позволяет избежать случайного срабатывания, если водитель случайно задел одну из кнопок, например, при вождении.

Синхронизация стекол

Ещё одно важное применение этой "скрытой" возможности — синхронизация работы нескольких стеклоподъемников в машине. Если зажать две кнопки одновременно, то все стекла будут двигаться вверх или вниз синхронно.

Это удобно при необходимости одновременно открыть или закрыть все окна, например, перед выездом из гаража или въездом в туннель. Синхронизация позволяет сэкономить время и не нажимать каждую кнопку по отдельности.

Защита от защемления

Некоторые автомобили оснащены датчиками защиты от защемления, которые срабатывают при обнаружении преграды при закрытии стекла. Если зажать две кнопки, то стекло будет закрываться более плавно и аккуратно, снижая вероятность защемления.

Таким образом, водители часто используют эту "скрытую" функцию, чтобы:

  • активировать автоматический режим подъёма/опускания стекла;
  • синхронизировать работу всех стеклоподъёмников;
  • обеспечить более аккуратное закрытие стекла.

Освоив эту нехитрую "фишку", вы сможете гораздо удобнее и эффективнее управлять электрическими стеклоподъёмниками своего автомобиля.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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