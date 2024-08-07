Maserati назвали дату дебюта трекового суперкара на базе MC20

Maserati сообщили, что 17 августа выйдет трековый суперкар на базе MC20

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17 августа компания Maserati доставит на трассе "Лагуна Сека" в США первый экземпляр трекового суперкара MCXtrema его владельцу.

Фото: U.S. Navy photo by Mate Johnny Bivera. is licensed under Общественное достояние

Тест-пилот Maserati Андреа Бертолини посетит мероприятие. Он проведёт обладателю машины брифинг, расскажет о трассе и поможет в проведении тестовой сессии, пишет "СЭ".

Кстати, Maserati MCXtrema разработали на базе MC20. Ее анонсировали год назад. В трековом исполнении автомобиль стал легче (сухая масса — 1250 кг) и получил улучшенную аэродинамику.

Мощность двигателя авто была увеличена на 110 лошадиных сил — до 544 кВт (740 л. с.). Ранее Бертолини тестировал MCXtrema в Варано, а выпущен автомобиль будет тиражом в 62 экземпляра.