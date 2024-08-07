Maserati назвали дату дебюта трекового суперкара на базе MC20

17 августа компания Maserati доставит на трассе "Лагуна Сека" в США первый экземпляр трекового суперкара MCXtrema его владельцу.
Тест-пилот Maserati Андреа Бертолини посетит мероприятие. Он проведёт обладателю машины брифинг, расскажет о трассе и поможет в проведении тестовой сессии, пишет "СЭ".
Кстати, Maserati MCXtrema разработали на базе MC20. Ее анонсировали год назад. В трековом исполнении автомобиль стал легче (сухая масса — 1250 кг) и получил улучшенную аэродинамику.
Мощность двигателя авто была увеличена на 110 лошадиных сил — до 544 кВт (740 л. с.). Ранее Бертолини тестировал MCXtrema в Варано, а выпущен автомобиль будет тиражом в 62 экземпляра.
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