Названы самые надёжные автомобили с АКПП

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев составил рейтинг автомобилей с самыми надежными автоматическими трансмиссиями, популярных среди россиян.
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В список вошли четыре модели: Ford Focus второго поколения, Kia Sportage третьего поколения, Land Rover Freelander, выпущенный в период с 1997 по 2006 год, и Mitsubishi Pajero.
Ford Focus второго поколения. Эта модель была оснащена автоматической трансмиссией, разработанной в 1998 году. Коробка славится своей надежностью и простотой ремонта. При правильном обслуживании она легко проходит 250 000 километров.
Kia Sportage третьего поколения. Автомобиль оснащен шестидиапазонным "автоматом", который благодаря надежной механической части может прослужить до 170 000 километров без ремонта при своевременном обслуживании.
Land Rover Freelander. Внедорожники этой модели были оборудованы надежными "автоматами", которые могут прослужить около 200 000 километров при правильной эксплуатации.