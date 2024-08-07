Названы самые надёжные автомобили с АКПП

Автоэксперт назвал самые надёжные машины с АКПП

Руководитель отдела оценки колесной техники ГК "Альфа-Лизинг" Валерий Антюфьев составил рейтинг автомобилей с самыми надежными автоматическими трансмиссиями, популярных среди россиян.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

В список вошли четыре модели: Ford Focus второго поколения, Kia Sportage третьего поколения, Land Rover Freelander, выпущенный в период с 1997 по 2006 год, и Mitsubishi Pajero.