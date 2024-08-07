Названа неожиданная опасность ароматизаторов для автомобиля

Ароматизаторы для машины создают приятный аромат в салоне и маскируют посторонние запахи. Но есть у автомобильных духов и обратная сторона: они могут содержать ядовитые компоненты: канцерогены и аллергены.
Среди токсичных ингредиентов, которые могут добавлять производители в свою продукцию:
Побочные эффекты от применения автомобильных ароматизаторов могут привести к воспалительным процессам в дыхательных путях и на слизистых оболочках, провоцировать приступы бронхиальной астмы и аллергические реакции. Также могут раздражаться обонятельные рецепторы, замедляться кровоток в венозном сплетении основания черепа, следствием чего становятся боль в какой-либо части лица или во всей голове
При этом форма ароматизатора не имеет значения: негативные явления возникают при использовании диффузоров, ароматических ламп или палочек.
Эксперты рекомендуют не рисковать здоровьем и вместо использования ароматизаторов чаще проводить чистку салона и проверять техническое состояние автомобиля.
Если вы всё же не можете жить без ароматов, то специалисты рекомендуют натуральные эфирные масла как альтернативу вредной "химии".
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