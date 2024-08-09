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Как охладить салон машины без кондиционера: гениальные лайфхаки, которые спасут вас от жары

Автомобилистам объяснили, как быстро охладить салон без кондиционера
2:20
Авто

Летняя жара может превратиться в настоящее испытание для водителей, так как высокая температура делает поездки более утомительными. Если в машине есть кондиционер, это значительно облегчает ситуацию, позволяя охлаждать салон по мере необходимости. Но что делать, если кондиционера нет или он сломан?

Автомобилистам объяснили, как быстро охладить салон без кондиционера
Фото: openverse by MotorVerso, CC BY 2.0

Не стоит мириться с дискомфортом, особенно если вы застряли в пробке. Есть несколько эффективных способов справиться с жарой.

Прежде всего, если машина долго простояла под палящим солнцем и салон нагрелся до невыносимого состояния, не спешите сразу садиться и начинать движение. Сначала нужно выпустить накопившийся горячий воздух. Для этого откройте противоположные двери, например, переднюю левую и заднюю правую.

Такой метод гораздо эффективнее, чем просто открытие окон, так как создаёт больший поток воздуха для проветривания, отмечает naavtotrasse. ru.

На практике горячий воздух выходит из автомобиля довольно быстро. Эти несколько минут можно использовать для прогрева двигателя перед поездкой. После того как вы начнёте движение, включите вентилятор печки и настройте его на подачу холодного воздуха. Хотя это не полностью заменяет кондиционер, в сочетании с открытыми окнами такой способ может быть довольно эффективным.

Интересно, что даже если в автомобиле нет кондиционера, можно создать простейший эффект охлаждения. Для этого настройте печку на обдув холодным воздухом и положите влажную тряпку на воздуховоды. Периодически смачивайте ткань для поддержания эффекта. Учтите, что при попытке создать эффект кондиционера можно легко переохладиться, поэтому не направляйте поток воздуха прямо на себя.

Лучше всего направить его на стекла или в область ног.

Следует помнить, что проблему отсутствия кондиционера можно решить не только с помощью ткани. В качестве альтернативы подойдут обычные салфетки, которые можно купить почти в любом магазине. Однако важно учитывать, что бумажные салфетки, даже после увлажнения, высыхают гораздо быстрее, чем ткань: их хватит всего на 20 минут.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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