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Эти признаки износа тормозных колодок игнорируют 90% водителей — не станьте одним из них

Эксперт объяснил, в какой ситуации нужно срочно менять тормозные колодки
2:20
Авто

Чтобы понять, когда следует заменить тормозные колодки, необязательно обращаться в автосервис. Этот процесс под силу даже новичкам, если знать, на что обращать внимание. Эксперт с портала njcar. ru поделился несколькими советами, которые помогут автомобилистам определить износ колодок без визуального осмотра тормозных механизмов.

Эксперт объяснил, в какой ситуации нужно срочно менять тормозные колодки
Фото: Wikipedia by Bremse Porsche Cayenne mit innerer Luftkühlung, CC BY-SA 3.0

Срок службы тормозных колодок зависит от множества факторов: стиля вождения, наличия неисправностей и условий эксплуатации автомобиля. Например, водители, предпочитающие резкие старты и резкие торможения, чаще посещают автосервис, чем те, кто ездит по городским пробкам. Это вполне логично.

Рекомендуется проверять состояние тормозных колодок, дисков и всей системы каждые 2000-3000 километров, а не только во время планового техобслуживания. Пренебрежение этим может привести к серьезным последствиям, так как исправность тормозной системы влияет не только на управляемость автомобиля, но и на безопасность на дороге.

Тем не менее, необязательно посещать дилера для проверки тормозных колодок. Владелец автомобиля может самостоятельно проверить тормоза, даже если он не знает точного расположения тормозных механизмов. Как это сделать? Во-первых, следует обратить внимание на характерные звуки, указывающие на проблемы с тормозной системой.

Если игнорировать проверку тормозных колодок, они вскоре начнут издавать неприятный скрип при каждом нажатии на педаль. Этот скрип может свидетельствовать не только об износе колодок, но и о проблемах в других частях тормозной системы.

Еще одним признаком износа колодок является неожиданная легкость нажатия на педаль тормоза, требующая большего усилия для эффективного торможения. Увеличившийся тормозной путь также однозначно указывает на необходимость замены колодок.

Опытные водители следят за пробегом, чтобы вовремя заменить передние и задние тормозные колодки. Однако полагаться исключительно на пробег не стоит. Важно учитывать несколько факторов, включая постоянный скрип при торможении или необычную легкость педали тормоза.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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