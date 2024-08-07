За умышленное закрытие российского триколора на номерах автомобиля будут наказывать

В России предложили лишать водительских прав за отсутствие флага РФ на номерах авто

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Депутат заксобрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил лишать водительских прав за отсутствие российского триколора на номерах автомобиля. Эксперт по автомобилям Владимир Сажин поддерживает данную идею, однако отмечает, что по существующему ГОСТу оба варианта номеров допустимы, передает "Газета.ру".

Фото: Wikipedia by Dickelbers, CC BY-SA 3.0

Он отметил, что при заказе номеров в ГИБДД водитель может выбрать, будет ли на них флаг или нет, причем номера с флагом даже дешевле на 100 рублей. Поэтому внесение изменений в ГОСТ станет необходимым шагом при принятии данной инициативы.

Крупник подчеркнул, что наказывать нужно только в случае умышленного закрытия или замазывания флага на номерах. В целом, идея лишения водительских прав за отсутствие флага на номерах считается разумной, но требует внесения изменений в соответствующие нормативные акты.