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Как неправильное использование ручного тормоза ведёт к дорогим ремонтам

Типичные ошибки водителей с механическим ручным тормозом
1:36
Авто

Современные автомобили часто оснащаются электронными ручными тормозами, но множество машин до сих пор использует механические версии. Специалист из ГАИ объяснил, как правильно обращаться с механическим ручным тормозом, чтобы избежать его поломки, и указал на распространенные ошибки водителей при использовании этого устройства.

Типичные ошибки водителей с механическим ручным тормозом
Фото: Wikipedia by Ballista, CC BY-SA 3.0

Механический ручной тормоз работает за счет рычага, который при поднятии задействует систему тросов и зубчатого фиксатора, обеспечивая натяжение и захват тормозных колодок для удержания автомобиля на месте. Эксперт подчеркнул, что рычаг нужно поднимать осторожно, чтобы не повредить механизм и продлить срок его службы. Также критически важно перед началом движения убедиться, что рычаг полностью опущен. Ошибочное полуопущение рычага приводит к износу тормозных дисков и колодок.

Использование ручного тормоза при входе в поворот не рекомендуется, поскольку это может вызвать блокировку колес и потерю управления над автомобилем, что увеличивает риск аварии.

При значительных перепадах температур также следует избегать применения стояночного тормоза, так как тормозные колодки могут примерзнуть к дискам. Если автомобиль долгое время простаивал, не стоит резко опускать ручник, чтобы избежать заедания из-за возможного окисления. Кроме того, необходимо не пренебрегать регулярным техническим обслуживанием механизма, включая чистку, смазку элементов и подтяжку тросов.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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