Раскрыт секрет: почему старые авто могут быть лучше новых

Пробег автомобиля: как определить идеальный показатель

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Покупка автомобиля с рук всегда сопряжена с определёнными рисками, ведь не всегда можно быть уверенным в том, как предыдущий владелец обращался с транспортным средством и не станет ли машина причиной постоянных забот. Опытный перекупщик с 20-летним стажем поделился в интервью для прессы своими наблюдениями о том, какой пробег должен быть у автомобиля, а также о характеристиках различных марок авто.

Фото: wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Основным критерием при выборе должен быть ресурс работы двигателя, который указывает на возможность эксплуатации автомобиля без необходимости в дорогостоящем ремонте. По словам специалиста, у американских автомобилей этот показатель составляет примерно 150-170 тысяч километров. Европейские и корейские машины могут проехать 200-230 тысяч километров, в то время как японские автомобили способны выдержать и до 250 тысяч километров. Самый низкий ресурс у авто китайского производства, который варьируется от 80 до 120 тысяч километров.

Перекупщик также отмечает, что идеальным вариантом являются автомобили, возраст которых не превышает трёх лет, поскольку их техническое состояние обычно остаётся на высоком уровне. Однако следует помнить, что автомобили, эксплуатировавшиеся в условиях городских пробок, могут иметь значительный износ даже при относительно небольшом пробеге.

Если же автомобиль значительно старше, первостепенное внимание следует уделять его техническому состоянию. Важно также помнить, что пробег может быть скручен, что делает его ненадёжным показателем для определения общего состояния машины.