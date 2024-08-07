Редкость на рынке: "Волга" ГАЗ-24-34 из арсена КГБ

На рынке появилась редкая "Волга" ГАЗ-24-34 с турбированным двигателем

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

В Ставропольском крае предложен к продаже уникальный экземпляр отечественного автомобиля "Волга" ГАЗ-24-34. Эта модель примечательна тем, что в своё время выпускалась в ограниченном тираже всего в 245 экземпляров и использовалась для нужд спецслужб. Продаётся автомобиль 1991 года выпуска, который требует реставрации.

Фото: wikipediа by Zinnsoldat, CC BY-SA 4.0

Продаваемая модель зарегистрирована под номером 213 и оборудована 5,5-литровым V8 двигателем мощностью 195 лошадиных сил. Автомобиль сохраняет свою оригинальную краску и оснащён автоматической трансмиссией, работает на заднем приводе. Особенностью машины является усилитель руля, а также усиленная подвеска, что позволяло использовать её для сопровождения высокопоставленных государственных лиц.

Кроме того, в комплекте идёт новый мотор ЗМЗ мощностью 220 лошадиных сил, который устанавливали на аналогичные модели более поздних лет. Владелец запросил за автомобиль 2,7 миллиона рублей, но после завершения реставрации стоимость будет увеличена. Приобрести "Волгу" можно в городе Георгиевске. На данный момент в стране сохранилось всего несколько таких машин, делая этот автомобиль раритетным и высокоценным объектом сбора.