На топливных люках многих современных автомобилей, оснащенных мощными турбированными двигателями, можно заметить наклейки, рекомендующие использование бензина АИ-92. Такие указания присутствуют, например, на Mitsubishi Eclipse Cross с турбодвигателем 1,5 литра, а также на моделях Renault Duster и Arkana, а также на автомобилях марок Haval и Chery.
Владелец автосервиса объяснил, что такие рекомендации — это часть маркетинговой стратегии, направленной на привлечение покупателей возможностью использовать более дешевое топливо. Однако, несмотря на адаптацию электроники двигателя к низкооктановому бензину, в процессе эксплуатации неизбежно возникновение детонации, которая может привести к появлению износа и задиров в двигателе уже через несколько лет. Таким образом, автомобиль может прослужить около пяти лет — до окончания гарантийного срока, после чего потребуется дорогостоящий ремонт.
Эксперт советует владельцам автомобилей с турбированными двигателями использовать топливо с минимальным октановым числом АИ-95, а в некоторых случаях рассматривать и более высокооктановые варианты для обеспечения долговечности двигателя.
Вся зашедшая на этот фронт "спецуха" сегодня начнёт играть в самую "интересную" для бандеровцев игру — засады, скрытое перемещение, обходы позиций.