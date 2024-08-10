Шокирующее открытие о бензине, который рекомендуют производители

Подходящий октановый номер для турбированных автомобилей: что нужно знать

1:19 Your browser does not support the audio element. Авто

На топливных люках многих современных автомобилей, оснащенных мощными турбированными двигателями, можно заметить наклейки, рекомендующие использование бензина АИ-92. Такие указания присутствуют, например, на Mitsubishi Eclipse Cross с турбодвигателем 1,5 литра, а также на моделях Renault Duster и Arkana, а также на автомобилях марок Haval и Chery.

Фото: Wikipedia by Santeri Viinamäki, CC BY-SA 4.0

Владелец автосервиса объяснил, что такие рекомендации — это часть маркетинговой стратегии, направленной на привлечение покупателей возможностью использовать более дешевое топливо. Однако, несмотря на адаптацию электроники двигателя к низкооктановому бензину, в процессе эксплуатации неизбежно возникновение детонации, которая может привести к появлению износа и задиров в двигателе уже через несколько лет. Таким образом, автомобиль может прослужить около пяти лет — до окончания гарантийного срока, после чего потребуется дорогостоящий ремонт.

Эксперт советует владельцам автомобилей с турбированными двигателями использовать топливо с минимальным октановым числом АИ-95, а в некоторых случаях рассматривать и более высокооктановые варианты для обеспечения долговечности двигателя.