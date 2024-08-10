Остановите разрушение подвески: правильно ли вы проезжаете лежачих полицейских

Как избежать повреждения подвески на лежачих полицейских: советы механиков

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Водители уже привыкли к разнообразным препятствиям на дороге, включая лежачие полицейские. Эти искусственные неровности играют важную роль в обеспечении безопасности пешеходов и других участников дорожного движения, тем самым заставляя водителей снижать скорость в опасных местах. Однако, если не соблюдать осторожность, такие препятствия могут нанести серьезный вред подвеске автомобиля. В интервью порталу naavtotrasse. ru автомеханик поделился рекомендациями, как минимизировать возможный ущерб.

Фото: Wikipedia by Gennady Grachev, CC BY 2.0

Оказывается, само присутствие искусственных препятствий на дороге не вредит подвеске автомобиля, а влияет лишь способ, которым водители преодолевают лежачего полицейского. Некоторые водители проезжают барьер зигзагом, другие слишком резко тормозят перед ним, а третьи проносятся через него на высокой скорости.

Ключ к минимизации ущерба для подвески заключается в правильном преодолении таких препятствий. Важно учитывать размеры и высоту препятствия. Мелкие искусственные неровности следует преодолевать на низкой скорости, а более крупные — можно на немного более высокой скорости.

Важную роль играет не скорость движения автомобиля, а действия водителя. Не следует крутить рулем и пытаться обойти препятствие зигзагом, если у автомобиля стандартный клиренс и нет особенностей в настройках подвески. Перед препятствием нужно сбросить скорость, а затем, подъезжая к неровности, убрать ногу с тормоза для выравнивания автомобиля и слегка нажать на газ, чтобы передняя часть поднялась. Это поможет смягчить удар и минимизировать вред для ходовой части. Преодолевать препятствие следует по инерции, без дополнительного ускорения и торможения, чтобы не создавать избыточную нагрузку на подвеску.

Однако всегда соблюдать такой режим не удастся из-за отсутствия знаков или плохой видимости препятствий. В таких случаях важно избегать резкого торможения при наезде на лежачего полицейского, чтобы предотвратить избыточную нагрузку на переднюю часть подвески. После преодоления препятствия рекомендуется нажимать на газ, чтобы задние колеса также мягко съехали с неровности, что позволит снизить ущерб для ходовой части.