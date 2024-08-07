От перегрева до низкокачественного топлива: что может вызвать трещины в двигателе

По словам директора департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадима Стрельбицкого, основными причинами трещин в моторе являются перегрев, проблемы с системой охлаждения, гигроскопичность материала и низкокачественное топливо.
Перегрев двигателя может возникнуть из-за нехватки антифриза, засорения радиатора или неисправного термостата, что приводит к расширению металла блока цилиндров и образованию трещин.
Также стоит следить за плотностью охлаждающей жидкости, поскольку её гигроскопичность может привести к повреждению при замерзании, сообщает "Газета.Ru".
Низкокачественное топливо и масло ускоряют износ двигателя, а механические повреждения могут быть вызваны ДТП или попаданием посторонних предметов.
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