В Китае анонсировали обновлёенный кроссовер Lynk & Co 08 EM-P — чего ждать от новинки?

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В Китае состоится запуск обновлённого кроссовера Lynk & Co

1:28
Авто

8 августа в Китае состоится официальный дебют обновлённого кроссовера Lynk & Co 08 EM-P, сообщает сайт carnewschina. com.

В Китае состоится запуск обновлённого кроссовера Lynk & Co
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кроссовер Lynk & Co 08 EM-P 2025 года останется визуально похож на текущую версию, однако получит некоторые обновления. Среди новых особенностей — двухцветная окраска кузова, дневные ходовые огни в стиле "Dawn Light", скрытые дверные ручки и новые алюминиевые литые диски.

Модель построена на платформе CMA (Compact Modular Architecture), созданной компанией Volvo. Ее длина составляет 4820 мм, а колесная база — 2848 мм. В

нутри автомобиля установлены два экрана: 12,3 дюйма для приборной панели и 15,4 дюйма для медиасистемы. Салон будет отделан кожей Nappa, оснащен аудиосистемой Harman/Kardon с 23 динамиками и платформой для беспроводной зарядки смартфонов мощностью до 50 Вт.

Обновленная версия кроссовера также будет включать новые функции системы Flyme Auto, такие как "режим стража", динамическая подсветка интерьера, мониторинг затопления и NFC-ключ для смартфона.

Информации о типе двигателя пока нет.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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