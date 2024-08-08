Не упустите момент: эксперты предупреждают об изменениях на авторынке

Автоэксперт Баканов: в России скупают машины, опасаясь роста цен

Продажи легковых автомобилей в России увеличились на 42% по сравнению с предыдущим годом. По словам автомобильного журналиста Петра Баканова, главной причиной такого роста стало опасение граждан по поводу возможного дальнейшего повышения цен, о чем он рассказал в интервью 360. ru.

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Баканов отметил, что в целом рынок постепенно восстанавливается до определённых объёмов благодаря отсутствию значительных "финансовых и прочих потрясений".

Например, в 2023 году в России было продано более 2 миллионов новых автомобилей, а в этом году прогнозы на конец года составляют около 1,6 миллиона автомобилей.

Также, по словам Баканова, многие ожидают скачка цен и рассматривают покупку автомобиля как выгодное вложение.

"Мы не знаем, какие у нас запасы, поэтому, купив автомобиль, вы сможете продать его как минимум за ту же цену, если не дороже", — пояснил он.

Журналист также отметил, что на рост продаж повлияла программа трейд-ин, предлагающая значительные скидки при покупке автомобиля в кредит. Дополнительно ситуацию улучшает и появление на рынке новых моделей автомобилей, что расширяет выбор для покупателей.