Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эксперты зафиксировали рост цен на землю под застройку
Когда россияне чаще всего ищут туры
Цена газа в Европе превысила $460
Стала известна дата выхода мультфильма "Головоломка 2" в онлайне
Две ракеты комплекса "Искандер-М" уничтожили в Харькове верхушку ВСУ
Врач Павлова: недостаток сна провоцирует развитие депрессии и гипертонии
Эксперт Королёва: диеты могут привести к набору веса вместо похудения
Марокко выиграло бронзу в футболе на Олимпиаде 2024
Астраханская область может ввести экосбор для туристов
Не верьте глазам своим: что на самом деле означает износ шин вашего авто

Автоэксперт Стрельбицкий назвал неисправности автомобиля, вызывающие износ шин

1:39
Авто

Износ шин на автомобиле может быть как естественным, так и вызванным различными факторами, которые могут свидетельствовать о наличии неисправностей. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий в интервью "Российской газете".

Автоэксперт Стрельбицкий назвал неисправности автомобиля, вызывающие износ шин
Фото: wikipediа by CZmarlin — Christopher Ziemnowicz, CC BY-SA 2.5

"Износ по краям протектора может указывать на неправильную регулировку углов установки колес, недостаточное давление в шинах, проблемы с подвеской или рулевым управлением, а также частую эксплуатацию автомобиля с перегрузом. Износ в центре, напротив, чаще всего указывает на слишком высокое давление в шинах. Ступенчатый износ может быть результатом нарушенной балансировки шин или неисправных амортизаторов", — пояснил Вадим Стрельбицкий.

Эксперт также отметил, что быстрый и преждевременный износ резины может свидетельствовать о проблемах с подвеской, амортизаторами, рулевым управлением, элементами тормозной системы или неправильными углами установки колес, которые можно исправить с помощью регулировки углов установки колес.

Иногда водители сталкиваются с повреждением или неравномерным износом протектора шин. Это может происходить при перегрузках, езде на недокачанных шинах или агрессивном вождении с резкими ускорениями и торможениями.

В заключение Стрельбицкий подчеркнул, что износ шин сам по себе не является абсолютным показателем неисправности автомобиля. Для точного определения причин износа необходима профессиональная диагностика в автосервисе.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения

Данная авиационная ракета обладает весьма достойными характеристиками. Это, пожалуй, самый дальнобойный боеприпас Воздушно-космических войск России.

Ракета большой дальности Р-37М ставит рекорды по поражению цели
В США Украине советуют "готовиться стать следующим Афганистаном"
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Сводка с фронта: в Курской области в кольце рота ССО ГУР Украины, в РФ возвращается ЧВК "Вагнер"
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Москвичу Цветкову завидовали многие музеи мира Сергей Лебедев В зону спецоперации начали поступать танки Т-80БВМ с новой антидроновой защитой Дмитрий Плотников Эксперты советуют, как спокойно пережить блокировку YouTube Любовь Степушова
Немецкая экономика возвращается в игру: производственные заказы выросли на 3,9%
В США объяснили активацию второй эскадрильи истребителей F-35C
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Какова судьба Суджи? Зависит от того, что вы имеете в виду
Последние материалы
Эксперты зафиксировали рост цен на землю под застройку
Цена газа в Европе превысила $460
Стала известна дата выхода мультфильма "Головоломка 2" в онлайне
Две ракеты комплекса "Искандер-М" уничтожили в Харькове верхушку ВСУ
Врач Павлова: недостаток сна провоцирует развитие депрессии и гипертонии
Эксперт Королёва: диеты могут привести к набору веса вместо похудения
Марокко выиграло бронзу в футболе на Олимпиаде 2024
Астраханская область может ввести экосбор для туристов
Сбербанк выпустил новую жилищную программу кредитования
Критики назвали лучший фильм по мотивам комиксов Marvel
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.