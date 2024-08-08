Не верьте глазам своим: что на самом деле означает износ шин вашего авто

Износ шин на автомобиле может быть как естественным, так и вызванным различными факторами, которые могут свидетельствовать о наличии неисправностей. Об этом рассказал директор департамента механического ремонта "Авилон Kia" Вадим Стрельбицкий в интервью "Российской газете".
"Износ по краям протектора может указывать на неправильную регулировку углов установки колес, недостаточное давление в шинах, проблемы с подвеской или рулевым управлением, а также частую эксплуатацию автомобиля с перегрузом. Износ в центре, напротив, чаще всего указывает на слишком высокое давление в шинах. Ступенчатый износ может быть результатом нарушенной балансировки шин или неисправных амортизаторов", — пояснил Вадим Стрельбицкий.
Эксперт также отметил, что быстрый и преждевременный износ резины может свидетельствовать о проблемах с подвеской, амортизаторами, рулевым управлением, элементами тормозной системы или неправильными углами установки колес, которые можно исправить с помощью регулировки углов установки колес.
Иногда водители сталкиваются с повреждением или неравномерным износом протектора шин. Это может происходить при перегрузках, езде на недокачанных шинах или агрессивном вождении с резкими ускорениями и торможениями.
В заключение Стрельбицкий подчеркнул, что износ шин сам по себе не является абсолютным показателем неисправности автомобиля. Для точного определения причин износа необходима профессиональная диагностика в автосервисе.
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