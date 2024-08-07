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Не покупай, пока не узнаешь: как распознать скрытый ремонт двигателя и избежать проблем

Перекупщик призвал не приобретать машину с отремонтированным мотором

3:08
Авто

При выборе автомобиля многие покупатели уделяют особое внимание состоянию двигателя. Если предыдущий владелец уже заменял запчасти или проводил капитальный ремонт, это может вызвать некоторые опасения. Но стоит ли из-за этого отказываться от сделки? Перекупщик с 20-летним опытом рассказал в интервью порталу njcar. ru, как обычному автомобилисту определить, был ли двигатель отремонтирован, и какие последствия это может иметь для эксплуатации автомобиля.

Перекупщик призвал не приобретать машину с отремонтированным мотором
Фото: Wikipedia by Huhu Uet, CC BY-SA 3.0

Капитальный ремонт двигателя обычно становится необходимым после серьезных поломок. Например, если из выхлопной трубы идет сизый дым, наблюдается резкий рост расхода масла, мотор плохо заводится или теряет мощность. В таких ситуациях владельцы начинают собирать деньги, искать квалифицированного мастера и планировать ремонт, который может потребовать значительных затрат.

Иногда поломка происходит внезапно и в неожиданных условиях, например, при проезде через глубокую лужу, когда вода попадает в воздухозаборник. Это может привести к гидроудару и повреждению поршней. Если вовремя не заменить ремень ГРМ, и он порвется, клапаны и поршни могут быть повреждены. Такие случаи требуют срочного ремонта, и его результат может оказаться не идеальным.

Если продавец сообщает, что двигатель подвергался ремонту, это сигнал к тщательной диагностике и переговорам о снижении цены. Не каждый капитальный ремонт выполняется качественно, что может привести к проблемам в будущем. Однако, если продавец умалчивает о ремонте, его можно выявить по косвенным признакам.

Капитальный ремонт обычно включает замену прокладок, уплотнений, деталей привода ГРМ, поршневых колец и вкладышей коленчатого вала. Иногда заменяются клапаны, масляный насос и сам коленчатый вал. Блок цилиндров и головки остаются прежними, но устанавливаются новые болты и гайки. Процесс ремонта может также включать растачивание цилиндров и установку новых гильз, что требует снятия двигателя и частичной разборки.

Поэтому при осмотре автомобиля важно обращать внимание на моторный отсек.

Если мотор выглядит слишком чистым, это может указывать на недавнюю мойку после капитального ремонта. Также стоит проверить опоры двигателя: если они новые и блестящие, это может свидетельствовать о недавнем ремонте. Неровные следы герметика на стыках деталей двигателя могут указывать на замену прокладки, что подразумевает снятие головки.

Неудачный капитальный ремонт двигателя может привести к серьезным проблемам, требующим дополнительных вмешательств. Иногда, чтобы сократить расходы, вместо новых деталей устанавливаются бывшие в употреблении, что может повлиять на долговечность и надежность двигателя.

Поэтому лучше отказаться от покупки автомобиля с явными признаками капитального ремонта.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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