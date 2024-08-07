Эксперты раскрыли секрет: как сэкономить топливо и время в поездке

Когда водители отправляются в автомобильное путешествие, они часто стремятся как можно быстрее добраться до места назначения, одновременно стараясь минимизировать расход топлива. Эксперты издания Quto отмечают, что существует средняя скорость потока, которой придерживается большинство автомобилей.
Превышение этой скорости, как правило, не оправдано: вы выиграете лишь 10-15 минут, но это приведет к увеличению расхода топлива и повышенному риску.
На длинных дистанциях рекомендуется поддерживать такую скорость, при которой требуется минимальное количество торможений и разгонов, советуют специалисты.
Лучше всего как можно дольше придерживаться правых рядов, а левую полосу использовать исключительно для обгонов.
Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.