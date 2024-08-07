Эксперты раскрыли секрет: как сэкономить топливо и время в поездке

Эксперты дали советы по выбору оптимальной скорости движения в путешествии

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Когда водители отправляются в автомобильное путешествие, они часто стремятся как можно быстрее добраться до места назначения, одновременно стараясь минимизировать расход топлива. Эксперты издания Quto отмечают, что существует средняя скорость потока, которой придерживается большинство автомобилей.

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Превышение этой скорости, как правило, не оправдано: вы выиграете лишь 10-15 минут, но это приведет к увеличению расхода топлива и повышенному риску.

На длинных дистанциях рекомендуется поддерживать такую скорость, при которой требуется минимальное количество торможений и разгонов, советуют специалисты.

Лучше всего как можно дольше придерживаться правых рядов, а левую полосу использовать исключительно для обгонов.