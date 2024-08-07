Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нутрициолог Сирош: йогурт, выпечка и мюсли не подходят для завтрака
Как построить частный дом по ипотеке в 2024 году?
Sony продает 61 миллион PlayStation 5, но продажи снизились на 32%
Тренер Райана Рейнольдса назвал упражнения для подтянутого тела
Джеймс Дэвид Вэнс отказался общаться с представителями ВСУ
OneXPlayer представила внешнюю видеокарту OneXGPU 2 с AMD Radeon RX 7800M
Стала известна дата выхода байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе в главной роли
Почему стоит покупать билеты всегда в обе стороны
Страны ЕС пострадают в случае поражения газоизмерительной станции "Суджа"
Эксперты раскрыли секрет: как сэкономить топливо и время в поездке

Эксперты дали советы по выбору оптимальной скорости движения в путешествии

0:48
Авто

Когда водители отправляются в автомобильное путешествие, они часто стремятся как можно быстрее добраться до места назначения, одновременно стараясь минимизировать расход топлива. Эксперты издания Quto отмечают, что существует средняя скорость потока, которой придерживается большинство автомобилей.

Эксперты дали советы по выбору оптимальной скорости движения в путешествии
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Превышение этой скорости, как правило, не оправдано: вы выиграете лишь 10-15 минут, но это приведет к увеличению расхода топлива и повышенному риску.

На длинных дистанциях рекомендуется поддерживать такую скорость, при которой требуется минимальное количество торможений и разгонов, советуют специалисты.

Лучше всего как можно дольше придерживаться правых рядов, а левую полосу использовать исключительно для обгонов.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Что делать сначала: натяжной потолок или обои? Советы эксперта

Натяжной потолок, даже в своем простейшем виде, представляет собой ровное матовое полотно, которое становится удачным решением, особенно в новостройках.

Что делать сначала: натяжной потолок или обои
У финнов начались трудности из-за прекращения импорта древесины из России
В Финляндии начались проблемы из-за снижения импорта древесины из России
Сводка с фронта: в Курской области начинается главное сражение СВО, в Нью-Йорке поднят флаг РФ
Ракета Р-37М. Супервооружение, которое давно ждёт американские самолёты F-16 для уничтожения
Город Суджа не контролируется ВСУ, МААП "Суджа" и ГИС "Суджа" — вполне возможно Любовь Степушова Фрейлина Ольга Бутурлина умела найти ключики к сердцам детей Сергей Лебедев ВСУ в Курской области несёт большой ущерб в технике и живой силе Дмитрий Плотников
Наступление ВСУ в Курской области стало неожиданностью для ВС РФ и пока не купировано
Япония назвала РФ ядерной угрозой: японцы забыли, кто их бомбил
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Сражения в Курской области продолжаются весь день 6 августа
Последние материалы
Нутрициолог Сирош: йогурт, выпечка и мюсли не подходят для завтрака
Как построить частный дом по ипотеке в 2024 году?
Sony продает 61 миллион PlayStation 5, но продажи снизились на 32%
Тренер Райана Рейнольдса назвал упражнения для подтянутого тела
Джеймс Дэвид Вэнс отказался общаться с представителями ВСУ
OneXPlayer представила внешнюю видеокарту OneXGPU 2 с AMD Radeon RX 7800M
Стала известна дата выхода байопика о Бобе Дилане с Тимоти Шаламе в главной роли
Эксперты дали советы по выбору оптимальной скорости движения в путешествии
Почему стоит покупать билеты всегда в обе стороны
Страны ЕС пострадают в случае поражения газоизмерительной станции "Суджа"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.