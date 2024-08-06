Компания Volkswagen сообщила, что автомобили не поставляются в Россию даже из Китая

Volkswagen считает необоснованной и ложной информацию о поставках авто в Россию

1:08 Your browser does not support the audio element. Авто

В ТАСС появилась информация со ссылкой на представителя концерна Volkswagen, что Volkswagen Group China и совместные предприятия не экспортируют автомобили в Россию. Все сообщения об обратном концерн считает необоснованными и ложными.

Фото: Wikipedia by The Car Spy, CC BY 2.0

Volkswagen также не допускает несанкционированную торговлю и принимает все меры для её предотвращения.

Бренд Jetta официально объявит о выходе на российский рынок в июле 2024 года. Модельный ряд будет включать седан Jetta VA3 стоимостью 1 928 000 рублей и два кроссовера — VS5 и VS7 по цене от 2 952 000 и 3 217 000 рублей соответственно.

Немецкая газета Die Zeit сообщила, что технологии группы Volkswagen могут попасть в Россию через ввоз автомобилей бренда Jetta, которые выпускаются совместным предприятием FAW-Volkswagen. Концерн опроверг эту информацию.