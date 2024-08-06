В России продолжают падать цены на новые автомобили: какие модели подешевели больше всего

Исследование: в июле средняя цена на новые авто в России упала до 3,5 млн рублей

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В июле 2024 года средняя цена на машины в России снизилась на 1% и составила 3,57 млн рублей. Об этом говорят данные исследования, проведённого аналитиками Авто. ру. С результатами ознакомились "Вести Подмосковья".

Фото: freepik.com by senivpetro, PDM

В исследовании отмечается, что цена на авто в России стабильно уменьшается с января. В прошлом июле показатель составил 3,8 млн рублей.

При этом в 15 субъектах РФ средняя стоимость новых автомобилей, напротив, растёт. Дороже всего машины стоят в Московском регионе, где цена увеличилась на 1% (до 4,56 млн). Самый резкий скачок зафиксирован в Ставропольском крае, где с июня средняя стоимость авто выросла на 10% и достигла 3,16 млн рублей).

Сильнее всего подешевели такие модели, как Hongqi E-HS9 и Volkswagen ID.6 (снижение составило 8% и 6,4% - до 9,2 и 5,3 млн рублей соответственно). Также стали доступнее Exeed LX, Zeekr 001 и Exeed RX.

Подорожали в июле Mitsubishi Outlander (на 21% — до 4,6 млн рублей), Toyota Camry (на 7% — до 5,3 млн) и BMW X5 (на 5% — до 16,2 млн).

Аналитики отследили и то, как изменялась средняя стоимость машин с пробегом, в возрасте до 15 лет. В течение пяти месяцев она держалась на уровне 2,1 млн рублей. Заметно подешевели Renault Megane III (на 4,2% — до 694 тысяч рублей), Audi Q7 4L (на 3,6% — до 2,36 млн), BMW X6 E71 (на 3,6% — до 2,66 млн), Jaguar F-Pace (на 3,4% — до 3,36 млн) и Mercedes-Benz GLE W166 (на 3% — до 4,15 млн). Сильнее всего подорожал Mercedes-Benz V-Class W447 — средняя цена выросла на 33% и составила 11,37 млн рублей.