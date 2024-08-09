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5 надёжных авто за 700 тысяч рублей, которые проедут сотни тысяч километров

Как купить надёжную подержанную машину за 700 тысяч рублей
3:24
Авто

Успешный поиск подержанного автомобиля на вторичном рынке зависит не только от бюджета, но и от понимания текущих цен, которые значительно изменились за последние пару лет. В настоящее время даже 700 тысяч рублей не гарантируют возможность купить надежную машину с небольшим пробегом и в хорошем состоянии. Однако один из автоперегонщиков выделил модели, двигатели которых не требуют капитального ремонта даже после сотен тысяч километров пробега.

Как купить надёжную подержанную машину за 700 тысяч рублей
Фото: Даниил Полоников Pravda.Ru

Volkswagen Polo

С бюджетом в 700 тысяч рублей лучше всего начать поиски с автомобилей доступного класса. Оптимальным вариантом здесь будет Volkswagen Polo пятого поколения в кузове седан. Эта машина зарекомендовала себя как простой и надежный вариант для повседневного использования, требующий минимальных затрат на содержание и обладающий значительным ресурсом. За 700 тысяч можно найти Polo 2013-2014 годов выпуска в хорошем состоянии и с пробегом до 200 тысяч километров.

Chevrolet Cruze

Если рассматривать автомобили классом выше, стоит обратить внимание на Chevrolet Cruze. Его преимущество заключается в более низкой цене при схожем оснащении с конкурентами. Единственным недостатком является недостаток пространства в салоне. Автомобиль простой, надежный и комфортный. За 700 тысяч рублей можно найти Cruze 2010-2011 годов выпуска в хорошем состоянии и с пробегом около 200 тысяч километров.

Ford Mondeo

В более высоком классе выбор становится ограниченнее, так как большинство автомобилей в этом бюджете недоступны. Однако стоит рассмотреть Ford Mondeo четвертого поколения в дорестайлинговой версии. Скорее всего, это будет машина 2007-2008 годов выпуска с солидным пробегом. Несмотря на возраст, Mondeo остается надежным и хорошо укомплектованным автомобилем с большим запасом прочности и сравнительно недорогим обслуживанием.

Hyundai Tucson

Найти кроссовер в пределах этого бюджета — не самая простая задача. Среди доступных моделей стоит выделить Hyundai Tucson начала 2000-х годов. Это простой, надежный и хорошо укомплектованный автомобиль с большим ресурсом и сравнительно недорогим содержанием. За 700 тысяч рублей можно найти Tucson в хорошем состоянии с пробегом около 250 тысяч километров и выше.

Lada Vesta

Иногда такой бюджет побуждает покупателей искать максимально свежие автомобили. Среди иномарок выбор в этом случае затруднителен, поэтому стоит рассмотреть отечественный автомобиль Lada Vesta. Эта машина неплохо смотрится на фоне конкурентов и более доступна в содержании. При своевременном обслуживании Lada Vesta может пробежать 300-400 тысяч километров без проблем. За 700 тысяч рублей можно найти модель 2015-2016 годов выпуска на "механике" с пробегом около 200 тысяч километров.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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