Неожиданное повышение цен на Kia K3 — узнайте, как избежать переплаты

Kia K3 подорожает осенью: новые цены и причины повышения

2:03 Your browser does not support the audio element. Авто

В России недавно снова пересмотрели цены на новый седан Kia K3, также известный как Cerato. Теперь корейская модель стоит от 1,95 миллиона рублей. Однако уже осенью автомобиль значительно подорожает из-за повышения утилизационного сбора. Поэтому рекомендуется покупать эту модель уже сейчас, как отметил руководитель автосалона. Это особенно важно, учитывая, что K3 считается одним из лучших седанов Kia.

Фото: Wikipedia by Benespit, CC BY-SA 4.0

Согласно многочисленным отзывам и независимым обзорам, эта корейская модель обеспечивает максимально комфортную езду для автомобилей своего класса. У нее удобная подвеска, которая хорошо справляется с большинством неровностей, характерных для российских дорог. Седан удерживает кузов от кренов и раскачиваний, поэтому пассажиры второго ряда также не испытывают дискомфорта во время движения.

K3 отличается сравнительно компактными размерами, но в салоне седана просторно на обоих рядах сидений. Автомобиль комплектуется 115-сильным атмосферным двигателем, который обеспечивает уверенный набор скорости как на старте, так и во время движения. Кроме того, двигатель выделяется высокой надежностью и низкими требованиями к обслуживанию, а также хорошей выносливостью при эксплуатации зимой. Однако вариатор частично снижает способности мотора, и эта коробка передач считается более требовательной, чем автоматические трансмиссии.

Корейская модель даже в базовой комплектации предлагает самое необходимое оборудование. Дополнительно можно получить множество комфортных и безопасных опций. По указанной цене в России сложно найти аналоги Kia K3. Кроме того, корейская модель не создаст проблем при обслуживании: детали к ней легко найти на отечественном рынке, включая более дешевые аналоги от сторонних производителей.