Редкие и дорогостоящие "Запорожцы": топ-5 предложений на рынке

5 самых дорогих и редких "Запорожцев", доступных сегодня

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Первый ЗАЗ-965 сошел с конвейера Запорожского автозавода в 1960 году. Компактные и недорогие автомобили выпускались на протяжении трех десятилетий и знакомы каждому на постсоветском пространстве. Несмотря на их возраст, "Запорожцы" по-прежнему привлекают внимание автолюбителей и часто становятся объектами тюнинга и переделок.

Фото: Wikipedia by Torsten Maue, CC BY 2.0

За 35 лет с конвейера ЗАЗа сошло около трех миллионов "Запорожцев" разных модификаций. Около трех тысяч машин были отправлены на экспорт, включая версии с правым рулем. Благодаря простоте конструкции, ремонтопригодности и низкой цене (вдвое дешевле "Жигулей"), автомобили стали по-настоящему народными и получили свои прозвища. ЗАЗ-965 стал "Горбатым" из-за характерной формы кузова. Воздухозаборники по бокам кузова сделали ЗАЗ-966 "Ушастым". В версии ЗАЗ-968М "уши" убрали, и автомобиль стал "Мыльницей".

Сегодня "Запорожцы" стали настоящей классикой и редко встречаются на дорогах. Одни владельцы педантично ухаживают за своими машинами, поддерживая их в идеальном состоянии, другие превращают их в яркие тюнинг-проекты. Редакция 110 km. ru изучила актуальные предложения на крупных российских классифайдах и выбрала пять самых удивительных и дорогих "Запорожцев", которые можно купить в августе 2024 года.

ЗАЗ-968М (1992) за 1 500 000 рублей

В Краснодарском крае на продажу выставили "капсулу времени". Этот автомобиль сошел с конвейера ЗАЗа в 1992 году и за следующие 32 года проехал всего 310 километров. Продавец утверждает, что автомобиль не эксплуатировался, а желтые подтеки на кузове — это следы мовиля, нанесенного автосалоном перед продажей три десятилетия назад. Машина сохранила родную краску без сколов, потертостей и ржавчины. Под капотом — штатный 1,2-литровый мотор мощностью 64 л. с., переделанный под заправку газом. Автомобиль выпущен в версии для людей с ограниченными возможностями и имеет ручное управление. Продавец просит за машину 1 500 000 рублей.

ЗАЗ-965 (1966) за 1 650 000 рублей

В Санкт-Петербурге продается уникальный электрический ЗАЗ-965, построенный на базе автомобиля 1966 года выпуска. Донор полностью очищен, перебран и восстановлен с использованием оригинальных деталей. Кузов перекрашен в ярко-пурпурный цвет от Lexus, а салон перетянут светлой кожей с ромбовидной прострочкой. В движение "Запорожец" приводит электромотор мощностью 17 кВт (23 л. с.), питаемый от тягового литий-ионного аккумулятора с запасом хода до 370 километров. Подзаряжать электрокар можно как от бытовой сети, так и от зарядной станции. Возможна установка гибридной силовой установки для улучшения динамики и увеличения запаса хода, в этом случае автомобиль будет расходовать около 0,7-1,2 литра бензина в час.

ЗАЗ-968М (1985) за 1 950 000 рублей

На Ставрополье продается целый развлекательный комплекс на базе "Запорожца" с прицепом, оснащенным баром и мангалом. Удивительный автомобиль модифицирован специально для обслуживания свадеб, дней рождений и других праздников. Продавец уверяет, что, несмотря на высокую цену, автомобиль окупится за один сезон. В комплектацию входит огромный телевизор, караоке, игровая приставка, а также проигрыватель DVD и MP3. Этот полностью функциональный автомобиль может не только передвигаться самостоятельно, но и буксировать специальный прицеп, сделанный из половинки такого же ЗАЗ-968М и выдержанный в единой цветовой гамме. Продавец оценил этот идеальный автомобиль для тамады в 1 950 000 рублей.

ЗАЗ-968М (1994) за 2 645 000 рублей

В Санкт-Петербурге продается редкий пожарный "Запорожец"-пикап с прицепом. Серийное производство пикапов началось на ЗАЗ в начале 1990-х, и всего было выпущено от 2 до 2,5 тысяч экземпляров. Этот экземпляр построен на базе серийной модели, тщательно отреставрированной и перекрашенной. Ранее такой же пикап использовался как пожарная машина на ленинградском заводе по производству игрушек.

Автомобиль оснащен 1,2-литровым бензиновым мотором мощностью 40 л. с. Специалисты увеличили дорожный просвет и установили вездеходные колеса ИВ-167 от "ЛуАЗа". Помимо противопожарного оборудования, включая 9 советских огнетушителей ОП-5, в комплекте с "Запорожцем" идет пожарная мотопомпа, также отреставрированная. Продавец просит за этот пожарный "Запорожец" 2 645 000 рублей.

ЗАЗ-965 (1966) за 5 000 000 рублей

В Подмосковье продается самый дорогой "Запорожец", который неизменно привлекает внимание на дорогах. От оригинального ЗАЗ-965 остался только кузов. Специалисты полностью модернизировали подвеску, установили новый мотор и трансмиссию, добавили современную электронику и опции комфорта. Теперь у "Запорожца" передняя подвеска типа МакФерсон, задняя — полузависимая пружинная. Передние тормоза — дисковые, задние — барабанные.

Машину приводит в движение 1,0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 84 л. с., соответствующий стандарту Евро-5. Двигатель работает в паре с 5-ступенчатым "роботом", который передает тягу на заднюю ось. Разгон до 100 км/ч занимает 10,7 секунды, максимальная скорость — 165 км/ч. В оснащение входят кожаный салон, кондиционер, медиасистема со встроенной навигацией, AUX, USB и поддержкой Bluetooth, а также ABS и ESP.